Tres ciudadanos chinos detenidos en Georgia por tratar de comprar uranio

Por Newsroom Infobae

El Servicio de Seguridad del Estado de Georgia ha confirmado la detención de tres ciudadanos chinos mientras trataban de comprar material radiactivo, en concreto uranio, en el país, en una operación en la que se han incautado hasta dos kilogramos de uranio.

Los arrestados pretendían adquirir este material en la capital, Tiflis, por unos 400.000 dólares (unos 340.000 euros) para luego ser transportado a China a través de Rusia. Todavía se desconocen los motivos y para qué querían utilizar el uranio de contrabando.

En la investigación, las autoridades georgianas y chinas han colaborado conjuntamente para poder dar con el paradero de la mercancía. Igualmente, el Servicio de Seguridad de Georgia ha registrado los domicilios en los que los detenidos se habrían alojado en el país, según informa la cadena de televisión georgiana Rustavi 2 TV.

Las pesquisas continúan, si bien las fuerzas de seguridad valoran que uno de los detenidos, que ya vivía en territorio georgiano, buscó a posibles compradores de uranio para completar la operación de venta.

Varias detenciones por esta misma causa han tenido lugar en Georgia durante los últimos años. Los acusados se enfrentan hasta a diez años de cárcel por traficar con material radiactivo.

EuropaPress

