Miicianos hutíes asaltan la sede de ACNUR en Saná

Milicianos afines a los hutíes yemeníes han asaltado este domingo la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la capital yemení, Saná, y han confiscado algunos dispositivos electrónicos, según fuentes locales citadas por DPA bajo condición de anonimato.

"Milicianos hutíes han asaltado la sede de ACNUR en Saná, la han registrado durante horas y han detenido a varios trabajadores locales durante varias horas", ha explicado la fuente. Los trabajadores han sido puestos en libertad tras ser interrogados.

Los atacantes han saqueado algunos bienes y se han llevado varios dispositivos electrónicos y una base de datos de beneficiarios de ACNUR, siempre según la fuente.

Este mismo sábado los hutíes asaltaron varias oficinas de la ONU, incluida la del enviado especial para Yemen o la de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y varias viviendas de trabajadores del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Saná. Dos trabajadores detenidos el sábado aún no han sido liberados.

Desde agosto los hutíes han atacado a varias agencias de la ONU, con detención de trabajadores y asaltos a oficinas en la capital. El líder de los hutíes, Abdelmalek al Huti, ha acusado a los organismos de la ONU de "espionaje" y de actividades "agresivas". La semana pasada la ONU informó de que 53 trabajadores estaban detenidos arbitrariamente en Saná por los hutíes.

Yemen está dividido entre los territorios controlados por el gobierno reconocido internacionalmente apoyado por la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí, y a los hutíes, respaldados por Irán, que controlan la capital, Saná, y zonas del norte y el oeste del país.