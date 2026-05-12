Florida planea el cierre de 'Alligator Alcatraz' por altos costes, según el New York Times

Miami (EE.UU.), 12 may (EFE).- El gobierno del estado de Florida planea cerrar el centro de detención de migrantes 'Alligator Alcatraz' por el elevado coste operativo, transcurrido menos de un año desde su apertura, según funcionarios consultados este martes por el diario 'The New York Times'.

El traslado de los detenidos está previsto para junio, mientras que el desmantelamiento del centro se llevaría a cabo en las siguientes semanas, según reportaron un funcionario federal y tres personas familiarizadas con 'Alligator Alcatraz'.

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Este centro de detención fue inaugurado el pasado julio por el presidente, Donald Trump, y ha costado al estado millones de dólares que no han sido reembolsados por el gobierno federal.

La instalación ha estado en el foco de varias disputas judiciales desde su construcción en los Everglades, un enorme ecosistema natural en el sur de Florida, criticando su impacto en el medioambiente y las condiciones de insalubridad de los detenidos.

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El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, afirmó el lunes a los medios que el Gobierno federal no le había transmitido su intención de cerrar 'Alligator Alcatraz', pero aseguró que si dejaban de recibir detenidos acabarían por clausurarlo.

Hasta el momento, el estado no ha recibido un reembolso federal de los 608 millones de dólares que había solicitado para su operación, que requiere un millón de dólares diarios, según el New York Times.

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Florida cuenta con varios centros de detención de migrantes, aunque el de los Everglades destacaba por su capacidad para albergar hasta 5.000 detenidos al mismo tiempo.

Actualmente, el centro alberga a cerca de 1.400 detenidos, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Otra instalación similar denominada 'Deportation Depot' fue abierta meses después en el norte de Florida, que según DeSantis sí seguirá recibiendo a migrantes aunque 'Alligator Alcatraz' cerrase. EFE