Agencias

El tenista español Alejandro Davidovich tampoco puede conquistar Basilea ante un indomable Fonseca

Por Newsroom Infobae

Guardar

El tenista español Alejandro Davidovich tampoco pudo conquistar en el torneo de Basilea (Suiza), puntuable para la ATP y que se disputó en pista dura cubierta, al caer este domingo en la final ante el joven brasileño Joao Fonseca de forma clara en dos sets por 6-3, 6-4.

El malagueño sigue sin poder estrenar su palmarés en el circuito profesional y a la quinta tampoco fue la vencida, por culpa principalmente de su rival, de 19 años y verdugo en semifinales de Jaume Munar, que apenas le dio opciones a un 'Foki' que disputaba su cuarta final del año 2025.

Davidovich no pudo contenar la potencia del sudamericano, capaz de conectar 15 golpes ganadores en una primera manga en la que cogió ventaja con un 'break' sobre el primer servicio del español. Este no pudo recuperarlo a renglón seguido, sin sacar partido a sus dos opciones al resto, pero lo hizo en su siguiente oportunidad. Sin embargo, Fonseca le volvió a romper y ya no desperdició esa ventaja para ponerse por delante.

Eso afianzó al tenista brasileño, que logró un 'break' más al inicio del segundo parcial, el cual sería finalmente clave porque blindó su servicio y Davidovich, que prácticamente sufrió en todos sus servicios, no pudo inquietarle ni evitar que Fonseca se convierta en el primer jugador de su país en ganar un título de una categoría superior a la 250 desde que Gustavo Kuerten ganase el Masters 1000 de Cincinnati en 2001.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia asegura que ha cerrado el cerco sobre la ciudad ucraniana de Kupiansk

Rusia asegura que ha cerrado

Abbas formaliza un proceso de sucesión al frente de la Autoridad Palestina "en caso de vacancia"

Abbas formaliza un proceso de

Crónica del Real Madrid - FC Barcelona: 2-1

Crónica del Real Madrid -

Teatro Real une 'El mandarín maravilloso' y 'El castillo de Barbazul', un cuento para niños al que se le "saca punta"

Teatro Real une 'El mandarín

El Gobierno israelí aprueba una ley que impediría a Bennett presentarse a las próximas elecciones

El Gobierno israelí aprueba una