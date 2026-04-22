Presupuesto del Gobierno de Honduras en 2026 asciende a 16.758,4 millones de dólares

Tegucigalpa, 21 abr (EFE.- El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Gobierno de Honduras en 2026 fue aprobado este martes por el Parlamento y asciende a 444.265,8 millones de lempiras (16.758,4 millones de dólares).

El proyecto de presupuesto, que fue enviado en marzo por el poder Ejecutivo, fue aprobado por alrededor de 90 de los 128 diputados de los partidos mayoritarios, Nacional, en el poder; Liberal, segunda fuerza, y los minoritarios Democracia Cristiana e Innovación y Unidad Socialdemócrata.

Los 35 diputados del ahora opositor partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se abstuvieron en la votación y algunos de ellos afirmaron que el nuevo presupuesto es mayor al aprobado el año anterior, cuando la presidencia del país la ejercía Xiomara Castro.

Según el ministro de Finanzas, Emilio Hernández, quien asistió a la sesión del Legislativo, el nuevo presupuesto es menor en 25.000 millones de lempiras (943 millones de dólares) con respecto al de 2025.

Hernández subrayó que con el nuevo presupuesto se garantiza un control del gasto y se promueve la estabilidad económica, dejando los excesos del pasado,

La apuesta ahora es por unas "finanzas sanas", enfatizó el alto funcionario.

Las secretarías de Educación, Salud, Seguridad y Defensa figuran entre las que tuvieron un incremento en su partida de gastos.

El nuevo presupuesto, que por ley debió se aprobado entre septiembre y diciembre de 2025, abarca las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado.

Hernández destacó que más del 70 % del presupuesto se financiará con recursos nacionales provenientes de la recaudación de tributos y que las prioridades de gasto se centrarán en salud, educación, protección social, seguridad e infraestructura productiva.

El presupuesto nacional de 2026 no se aprobó en 2025 porque el entonces presidente del Parlamento, Luis Redondo, no convocó a sesiones ordinarias desde finales de agosto.

En octubre, Redondo instaló una Comisión Permanente, con amplios poderes, integrada únicamente por nueve de los 128 diputados del Legislativo. EFE