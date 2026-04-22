Agencias

Cancelado el viaje de Vance a Pakistán tras la prórroga del alto el fuego con Irán anunciada por Trump

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El viaje a Pakistán del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, como cabeza de la delegación de Washington para una nueva ronda de conversaciones con Irán ha sido cancelado este martes, tras el anuncio de la extensión del alto el fuego con Teherán lanzado poco antes por el mandatario norteamericano Donald Trump.

Así lo han confirmado fuentes de la Casa Blanca citadas por medios estadounidenses, como el diario 'Wall Street Journal', la cadena CBS o el portal de noticias Axios, las cuales han apuntado que el viaje a Islamabad se habría suspendido de forma indefinida, tras la decisión del jefe del Ejecutivo estadounidense de prorrogar el cese de hostilidades "hasta" que Teherán presente una "propuesta unificada" y concluyan las negociaciones.

Cancelado sin aparente fecha alternativa, este viaje estaba planeado con vistas a una segunda ronda de contactos que sucediera a las maratonianas conversaciones de hace más de una semana, cuando se superaron las 21 horas de reunión con la delegación Iraní. No obstante, finalmente, la extensión del alto el fuego temporal alcanzado a principios de abril entre Washington y Teherán ha llegado sin que la República Islámica haya dado una respuesta oficial para confirmar o no su asistencia a dichas conversaciones de paz en la capital paquistaní.

A ese respecto, fuentes citadas por la cadena CNN señalaron que el viaje de Vance a Islamabad, previsto para la jornada, parecía haberse retrasado, apuntando al mismo tiempo a la celebración de una importante reunión al respecto en la Casa Blanca.

A pocas horas de que la referida tregua llegara a su fin, algo que estaba previsto para las 4.50 horas del 22 de abril (las 13.50 horas en la España peninsular y Baleares), el propio Gobierno de Pakistán urgió a las autoridades iraníes a concurrir a las negociaciones, subrayando el carácter "crucial" de ello.

Más tarde, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, respondió que "por el momento" no se había "tomado una decisión" sobre la participación de Teherán en las conversaciones. Sin embargo, la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha recogido a última hora de este mismo martes que la delegación iraní tampoco viajará finalmente a Islamabad para esta segunda ronda de negociaciones, citando un comunicado del equipo negociador iraní a la parte estadounidense según el cual no habría perspectivas de que Teherán se involucre en esta fase.

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