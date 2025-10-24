"Espero que no quiere tenerme lejos". Irene Rosales se rinde a su novio, Guillermo, tras mudarse al lado de su casa

Feliz y liberada. Así se encuentra Irene Rosales tras haberse sincerado sobre su separación de Kiko Rivera, y sobre su incipiente relación con Guillermo en exclusiva en la revista 'Semana'. Y es que después de días de rumores sobre si habría empezado su romance con el empresario sevillano antes de poner fin a su matrimonio, la influencer ha dejado claro que nunca fue infiel al hijo de Isabel Pantoja, asegurando que empezó con su nueva ilusión cuando el Dj y ella ya habían tomado la decisión de emprender caminos separados al darse cuenta de que habían dejado de ser pareja aunque siguiesen siendo una familia.

Y aunque no quiere poner etiquetas a lo suyo con Guillermo y confiesa que son dos personas adultas y sin compromiso que se están conociendo pero que todavía no le puede llamar "novio", lo cierto es que su historia de amor se está consolidando a pasos agigantados. Y prueba de ello es que el joven, que regenta una empresa de instalación de césped artificial -y que al igual que ella se ha separado recientemente- se ha mudado a una casa muy cercana a la de Irene en la localidad de Castilleja de la Cuesta.

Sin embargo, y como ha querido aclarar la excuñada de Isa Pi ante las cámaras de Europa Press, el hecho de que ahora vivan tan cerquita "son casualidades, casualidades, de verdad". "Espero, espero que no quiera tenerme lejos" ha reconocido con una gran sonrisa, sin ocultar lo ilusionada que está con Guillermo.

Un gesto que ha repetido encantada al escuchar que su nuevo amor ha dicho que le ha gustado mucho su entrevista y que como siempre ha estado elegante y educada, y que parece que está muy enamorado de ella.

Su sonrisa se ha borrado cuando le hemos preguntado por la reacción de Kiko a su entrevista, pero aunque no ha querido desvelar si ha hablado con él, sí ha asegurado que "está todo bien chicos, gracias", dejando entrever que su relación continúa siendo buena a pesar de sus declaraciones dando detalles sobre el fin de su matrimonio.