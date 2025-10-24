Departamento de Justicia monitoreará las votaciones en California por mapas electorales

Los Ángeles, 24 oct (EFE).- El Departamento de Justicia anunció este viernes que monitoreará los centros de votación en seis jurisdicciones, la mayoría en California, donde los electores decidirán si permiten una nueva redistribución de distritos congresionales que favorecerían a los demócratas.

El monitoreo se realizará en cinco jurisdicciones de California y una en Nueva Jersey.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en un comunicado que su departamento destinará los recursos necesarios para garantizar que los votantes tengan "elecciones justas, libres y transparentes" este 4 de noviembre.

La vigilancia se concentrará en los condados de Los Ángeles, Kern, Riverside, Fresno, Orange, la mayoría del sur de California; y en el condado de Passaic, en Nueva Jersey, un estado que elige un nuevo gobernador.

Aunque el monitoreo de las urnas es una tarea rutinaria del Departamento de Justicia estadounidense, la supervisión de las elecciones por parte del Gobierno del presidente Donald Trump en California ha despertado críticas debido a la votación por la Proposición 50.

En agosto pasado, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, convocó las elecciones especiales para que los votantes aprueben los nuevos mapas congresionales que favorecen a los demócratas, una convocatoria criticada por la minoría republicana en el Estado Dorado.

La Proposición 50 busca que se apruebe una redistribución temporal que busca poner la balanza a favor del Partido Demócrata en cinco puestos congresionales.

La medida respondió directamente a una iniciativa liderada por el presidente Donald Trump, en el estado de Texas, donde los republicanos están empeñados en asegurar al menos cinco escaños adicionales redistribuyendo los distritos electorales, lo que facilitaría que ese partido retenga la Cámara Baja en las votaciones de medio término.

La mejor oportunidad del partido azul para contrarrestar los rediseños republicanos en Texas está en California, un estado predominantemente demócrata que tiene el mayor número de distritos congresionales en el país, con 52.

En Nueva Jersey, los demócratas buscan inclinar el voto a favor de la candidata a gobernadora de Nueva Jersey, la congresista Mikie Sherrill, que se enfrenta en una reñida contienda al republicano Jack Ciattarelli. Éste cuenta con el apoyo del presidente Trump, quien, según trascendió, participará en un evento virtual para su candidato.

En contraste, el expresidente Barack Obama (2009-2017) ha estado participando en las campañas en California y Nueva Jersey activamente para convocar a los electores a participar en las elecciones. EFE

