Marta Pombo defiende a su hermana de las últimas polémicas: "Que la dejen un poquito"

Viviendo uno de los momentos más felices de su vida, Marta Pombo y Luis Zamalloa se han dejado ver este miércoles 22 de octubre en el evento anual RABAT Magnificent. Tras celebrar esta semana su tercer aniversario de bodas y también el cumpleaños de su hija mayor, el matrimonio ha reaparecido con una sonrisa en sus rostros que refleja la etapa tan dulce que viven.

"Contamos con ayuda para poder sobrevivir", decía Marta cuando le preguntaban por cómo han celebrado su tercer aniversario de bodas y desvelaba que "el domingo hicimos una escapadita solos".

Tras haber formado la familia numerosa que nunca imaginaron, ambos confesaban que las pequeñas "están súper bien y sanas, que es súper valioso porque hemos salido de varios virus"... y sin más dilaciones entraban de lleno en el tema que ha afectado a María Pombo esta semana.

Cansada de los ataques que está recibiendo su hermana en las últimas semanas -primero por las declaraciones sobre los libros, luego por las declaraciones de Fernando Tejero y ahora por la indirecta que le mandó Laura Escanes en un podcast-, la influencer ha mandado un mensaje importante en defensa a la Pombo.

"Me da mucha pena mi hermana María, entra en polémicas solo por ser quién es y lo de Laura Escanes me ha dado muchísima pena porque mezclar el bullying con una polémica ya pasada no tiene sentido", decía Marta al no entender las polémicas en las que se ha visto envuelta sin haber hecho nada.

Además, Marta aseguraba que "mi hermana necesita un descanso" porque "está embarazada de siete meses, con Vega ya tuvo un susto por estres, tiene una enfermedad degenerativa, que cada brote afecta y no hay vuelta atrás" y pedía que "la dejen un poquito en paz" sin poder evitar emocionarse.

Marta aseguraba que "el nombre de María Pombo genera muchísima controversia, muchísima visibilidad", por lo que pedía que "dejen de aprovecharse de eso" ya que "no es justo y llega a ser muchas veces acoso, se hace viral porque es una persona muy importante, a la que la gente le admira mucho".

Más relajada, la influencer terminaba sus declaraciones confesando que le gustaría que su hermana y Pablo se fueran a vivir una temporada a Miami: "Que se vaya y viva su propia aventura". Además, también aseguraba que la nueva temporada de 'Pombo' va a sorprender porque "hay mucha evolución de personajes".