La facturación de las empresas sube un 1,6% en agosto y suma cuatro meses de ascensos

La cifra de negocios de las empresas subió un 1,6% en agosto en relación al mismo mes del año pasado, tasa 3,3 puntos inferior a la de julio, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso interanual de agosto, las ventas de las empresas encadenan cuatro meses de subidas consecutivas tras el repunte experimentado en mayo (+1,1%), junio (+6,1%) y julio (+4,9%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se incrementó un 4,4% interanual en agosto, cifra que es dos décimas superior al aumento registrado el mes anterior y con la que se encadenan doce meses consecutivos de alzas.

En valores mensuales (agosto sobre julio), la facturación empresarial bajó un 0,7% en la serie desestacionalizada, su mayor descenso desde el pasado mes de abril (-0,9%).

