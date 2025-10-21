Los Sims Móvil dejará de estar disponible el 20 de enero de 2026, tras el cierre de sus servidores

Electronic Arts ha anunciado el cese del juego Los Sims Móvil, que dejará de estar disponible para los usuarios el 20 de enero del próximo año 2026 tras el cierre de sus servidores, aunque los usuarios podrán disfrutar de 14 nuevos eventos y de todos los objetos del Modo Construir y Crear un Sim desbloqueados hasta entonces.

La compañía de videojuegos lanzó Los Sims Móvil en el año 2018 para iOS y Android como un nuevo formato y experiencia de juego para esta saga, en el que los usuarios pueden guiar las historias de sus 'sims', personalizar su aspecto e interactuar con los personajes de otros usuarios.

Sin embargo, tras siete años de juego y más de cincuenta actualizaciones, Electronic Arts ha anunciado que el título Los Sims Móvil dejará de estar disponible a partir del martes 20 de enero de 2026, cuando cesarán oficialmente los servidores 'online' que se requieren para jugar, por lo que se impedirá el acceso a los jugadores.

En concreto, la compañía ha lanzado la actualización final de Los Sims Móvil este lunes 20 de octubre y con ello, como ha aclarado en un comunicado en su web, los jugadores ya no pueden comprar paquetes ni gastar dinero real en el juego, solo pueden utilizar SimCash, Simoleones o Tickets hasta el momento de cierre.

Siguiendo esta línea, a partir de este martes 21 de octubre, Los Sims Móvil se retirará de las tiendas de aplicaciones App Store de Apple y Google Play Store, por lo que ya no se podrá descargar en nuevos dispositivos. No obstante, para aquellos usuarios que ya dispongan del juego, podrán actualizarlo o volver a descargarlo en sus dispositivos.

Además de todo ello, Electronic Arts también ha adelantado que, antes del cierre de Los Sims Móvil, a partir del 6 de enero de 2026, todos los objetos del Modo Construir y Crear un Sim (CAS) se desbloquearán para todos los jugadores.

Se trata de una de las "sorpresas" preparadas por la compañía para el cierre del juego. De esta forma, los usuarios podrán acceder a cualquier objeto para llevar a cabo todas las creaciones deseadas, sin estar limitados por niveles. "Queremos darles a todos la oportunidad de construir la casa de sus sueños, diseñar a sus Sims perfectos y experimentar todo lo que TSM tiene para ofrecer antes del cierre de los servidores", ha explicado el equipo de Los Sims.

Finalmente, el 20 de enero del próximo año los servidores de Los Sims Móvil se cerrarán a las 15:59 horas (horario peninsular), cuando dejarán de dar soporte de juego. "Dado que el progreso del juego se almacena en nuestros servidores, los datos guardados ya no estarán disponibles", ha sentenciado la compañía.

No obstante, con la última actualización y hasta el momento de cierre, Electronic Arts también ha anunciado que ofrecerá 14 nuevos eventos, entre los que se incluyen misiones por tiempo limitado, búsquedas del tesoro o pases de festival.

"Gracias por compartir esta increíble aventura con nosotros. Esperamos que disfruten de la última actualización y que estos últimos meses les permitan terminar proyectos, crear recuerdos y celebrar a sus Sims", ha concluido la firma.

Con todo ello, aunque Electronic Arts no ha especificado las causas del cierre, se ha de tener en cuenta que la compañía ya trabaja en su nueva generación de Los Sims con nombre en clave Proyecto Rene, que apuesta por un formato multiplataforma con una experiencia que complementa el juego en ordenador y móviles.