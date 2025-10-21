Apple permitirá elegir entre un diseño Liquid Glass más opaco o más transparente

Apple permitirá a los usuarios de iPhone opacar algo más el diseño de interfaz Liquid Glass o volverlo más transparente, como parte de un nuevo ajuste que llegará con iOS 26.1 y que se aplicará a todo el ecosistema.

La llegada de iOS 26 introdujo un nuevo diseño que actualiza la interfaz de usuario, que se unifica en todas las plataformas de la compañía bajo elementos que replican propiedades del cristal como la transparencia y el reflejo de la luz y que se aplican a la navegación y los controles.

Este diseño, conocido como Liquid Glass, elementos como las notificaciones, la barra de tareas y las ventanas flotantes se adaptan de manera dinámica al contenido que se muestra en pantalla, superponiéndose de manera más sutil sin entorpecerlo.

Sin embargo, no todo el mundo ha quedado contento con este cambio que ofrece una superposición translúcida que no siempre permite ver bien los elementos, como ocurre con las notificaciones. Algo que Apple busca corregir con la beta 4 de iOS 26.1, como informan en 9to5Mac.

Esta beta, ya disponible para su prueba antes del lanzamiento oficial, introduce un nuevo ajuste que permite elegir entre dos estilos de Liquid Glass: 'Transparente' y 'Tintado'. El primero, ofrece una superposición más transparente, que deja ver mejor lo que hay en la pantalla, mientras que el segundo aumenta la opacidad y el contraste.

La elección que se haga se mantendrá en todo el ecosistema de Apple, en las aplicaciones de la compañía y en las aplicaciones de terceros que tengan soporte para Liquid Glass.

Ya antes del lanzamiento oficial de iOS 26, durante las betas para desarrolladores, Apple oscurecido más el diseño de Liquid Glass y aumentó el contraste para mejorar la legibilidad.