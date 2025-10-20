Sofía Cristo evita responder a las duras declaraciones de su hermano Ángel contra su madre, Bárbara Rey

Mientras Bárbara Rey se jugaba la expulsión de 'Bailando con las estrellas' frente a Blanca Romero, Ángel Cristo Jr. y su mujer Ana Herminia reaparecían por todo lo alto en la entrega de los Premios Mediterrani 2025 en el centro de la capital después de varios meses alejados de las polémicas y de los focos.

Lejos de 'olvidarse' de su guerra contra la vedette, el exconcursante de 'Supervivientes' se ha mostrado demoledor con su madre y ha vuelto a arremeter contra ella: "Para ejercer de abuela hay que ganárselo. Y bueno, nunca es tarde, ¿qué quieres que te diga? Yo ya lo he dicho mil veces, por mi parte, mi hija no va a tener contacto con ella porque la quiero proteger. Yo no le prohíbo que vea a mi hija, pero a través de mi desde luego que no va a ser posible" ha dejado claro, cerrando así la puerta a un posible acercamiento dos años después de su ruptura familiar.

Un nuevo dardo al que su hermana Sofía Cristo ha respondido con absoluta indiferencia. Apasionada de los perros, la DJ ha vuelto a amadrinar el 'Perrotón Madrid 2025 Nicka Run' por la adopción y la tenencia responsable de animales de compañía y contra el abandono y el maltrato animal -que este año celebra su XIV edición- y ha evitado entrar en las 'provocaciones' de Ángel.

Un evento al que estaba previsto que asistiese la propia Bárbara, aunque finalmente optó por no dejarse ver tras su expulsión del talent de baile, y en el que la hija de la vedette no ha podido disimular su malestar cuando la prensa le ha nombrado a su hermano: "No tengo nada que decir, no voy a hablar" ha zanjado, dejando en el aire qué le parece que Ángel y Ana Herminia hayan vuelto a la carga contra su madre cuestionando su faceta de abuela.