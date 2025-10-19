VÍDEO: Netanyahu ordena al Ejército nuevos ataques en Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado orden al Ejército israelí de que actúe "con fuerza" en la Franja de Gaza tras acusar a las milicias del movimiento islamista Hamás de haber violado el alto el fuego en vigor tras atacar este domingo a una unidad militar en la ciudad de Rafá, en el sur del enclave.

Tras informar de sus intenciones a Estados Unidos, el Ejército ha desencadenado una veintena de ataques en Gaza tras el incidente ocurrido esta mañana. Hamás ha asegurado que no ha tenido nada que ver y reiterado su compromiso con el cese de las hostilidades, cuya estabilidad atraviesa un momento crítico ahora mismo.

El Ejército israelí ha denunciado que el asalto palestino ha ido dirigido contra una unidad de ingenieros y un refuerzo de infantería, primero con el impacto de un misil antitanque contra una excavadora militar y después con disparos contra las unidades de apoyo. No hay constancia de víctimas, de momento.

El incidente ha obligado a Netanyahu a convocar una reunión de emergencia de su cúpula de seguridad, comenzando por el ministro de Defensa, Israel Katz, para evaluar la respuesta al ataque, finalmente concretada en un mensaje de la Oficina del Primer Ministro publicada en su cuenta de X.

"Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu ha mantenido de nuevo consultas con el Ministerio de Defensa y los jefes del aparato de seguridad, a quienes ha dado instrucciones para que actúen con fuerza contra los objetivos terroristas en la Franja de Gaza", reza el mensaje.

En un comentario posterior, fuentes militares han confirmado al diario 'Times of Israel' que han atacado ya más de 20 objetivos en Gaza tras el incidente de Rafá, en la crisis más grave del alto el fuego desde su declaración el 11 de octubre. Fuentes de seguridad de Estados Unidos han declarado al portal Axios que el Ejército israelí informó con antelación a Washington de la reanudación de los bombardeos sobre Gaza.

De momento, la agencia de noticias palestina Safa informa de al menos cinco muertos en un ataque israelí contra una cafetería en la ciudad de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Antes del incidente de Rafá, fuentes palestinas denunciaron dos muertos en Yabalia, que el Ejército israelí describió como presuntos milicianos de Hamás que habían atravesado la línea amarilla que delimita las posiciones israelíes tras el alto el fuego que comenzó la semana pasada.

HAMÁS RESPONDE QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DE OPERACIONES EN RAFÁ

Aunque en un primer momento fuentes de Hamás indicaron al diario 'Filastin', afín al movimiento islamista, que el incidente parecía tratarse de un ataque contra una milicia financiada por Israel y que no iba dirigido a los militares israelíes, un segundo comunicado del brazo armado del movimiento, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, ha precisado que por ahora es imposible saber lo que ha ocurrido dado que los contactos con sus unidades en Rafá llevan rotos desde la entrada del Ejército israelí en la ciudad, en mayo de 2024.

"Afirmamos nuestro pleno compromiso con la implementación de todo lo acordado, en particular el alto el fuego en toda la Franja de Gaza. No tenemos conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en la zona de Rafá", han hecho saber en un comunicado publicado en 'Filastin'.

El grupo indica que el lugar donde ha tenido el incidente "es una zona roja bajo control de la ocupación, y el contacto con nuestros grupos restantes allí ha sido cortado desde que la guerra se reanudó en marzo de este año", ha explicado.

"No tenemos información sobre si fueron martirizados o siguen vivos desde esa fecha. Por lo tanto, no tenemos conexión con ningún suceso ocurrido en esas zonas y no podemos comunicarnos con ninguno de nuestros combatientes allí si alguno de ellos sigue vivo", ha asegurado.

En un comunicado posterior, Hamás ha denunciado que es Israel quien ha violado el alto el fuego de manera constante durante la primera semana de su entrada en vigor a través de ataques contra la población civil, la imposición de restricciones a la ayuda humanitaria o torturas a prisioneros palestinos antes de su liberación.

Hamás añade que Israel sigue impidiendo el retorno de los gazatíes a sus hogares con sobrevuelos de sus drones, que solo ha permitido la entrada de 31 camiones de gas y combustible en una semana a pesar de que el acuerdo estipulaba la llegada de 50 al día, que ha obstaculizado la recepción de ayuda desde Jordania con el bloqueo del paso de Zikim.

"Además, ha continuado impidiendo la entrada de efectivo a los bancos, se ha negado a cambiar billetes antiguos y bloqueado la entrada de materiales de construcción necesarios para la reconstrucción del enclave", añade Hamás.

El movimiento concluyó su segunda declaración afirmando de nuevo su compromiso con el acuerdo antes de avisar que solo Israel tendrá la responsabilidad exclusiva de "cualquier deterioro o incumplimiento del acuerdo, e instó a la comunidad internacional a intervenir urgentemente para garantizar su implementación y lograr la estabilidad del pueblo palestino".

KATZ PROMETE QUE "HAMÁS VA A APRENDER POR LAS MALAS"

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, se ha sumado al mensaje de Netanyahu en un tono todavía más contundente: "Hamás va a aprender hoy por las malas que Israel está decidido a proteger a sus soldados" y confirmado que ha dado orden directa de actuar "con contundencia" contra "objetivos terroristas de Hamás" en Gaza.

"Hamás pagará un alto precio por cualquier disparo, por cualquiera violación del alto el fuego, y si no capta el mensaje, aumentaremos la intensidad de nuestra respuesta", ha avisado.

