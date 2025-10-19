La española María Herrera, campeona del Mundial Femenino de Motociclismo

La piloto española María Herrera se proclamó campeona del WorldWCR 2025, segunda edición del Mundial Femenino de Motociclismo, aprovechando su regularidad y un sexto puesto en la última carrera celebrada este domingo en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto.

Herrera cumplió su objetivo en la segunda carrera del trazado jerezano, donde se impuso Paola Ramos (YVS Sabadell), después de que el sábado dejara sentenciado el título ganando la primera carrera. La piloto manchega no arriesgó en el apretado grupo de cabeza, mientras forzaba Beatriz Neila en busca del vuelco a la general.

La toledana, del equipo Klint Forward Factory Team, sucede en el palmarés a la también española Ana Carrasco y se desquita del segundo puesto de la pasada temporada. Herrera dominó el campeonato desde la primera carrera, aunque Beatriz Neila, segunda en la general, plantó cara y saboreó también la cabeza en Assen.

La nueva campeona del mundo firmó esta campaña seis victorias, diez podios y tres poles, para terminar con 245 puntos, campeona por cinco puntos sobre Neila (Ampito Crescent Yamaha). La británica y rookie Chloe Jones (GR Motosport) se hizo con el tercer cajón.

"Es una sensación increíble haber ganado. Esperaba ser más rápida en la carrera de hoy, pero el grupo era demasiado grande. Casi me caigo un par de veces, así que al final decidí gestionar mi posición y sacar adelante el trabajo. Quiero agradecer enormemente al equipo, ya que realmente se merecen este título después de todo su esfuerzo tanto esta temporada como la anterior", dijo Herrera.

"Hemos pasado por momentos difíciles, pero la suerte me acompañó hoy y estoy orgulloso de terminar el año de esta manera. Beatriz estuvo muy fuerte todo el año y me hizo trabajar muy duro; creo que la lucha fue mucho más dura este año que en 2024. Así que estoy muy contento, y mi plan ahora es seguir así el año que viene", añadió.