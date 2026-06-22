AbraSilver concluye estudio de viabilidad de su proyecto de plata y oro en Argentina

Buenos Aires, 22 jun (EFE).- La minera canadiense AbraSilver presentó este lunes un estudio de viabilidad definitivo para su proyecto de plata y oro Diablillos, en Argentina, un paso necesario antes de tomar la decisión final de inversión.

Según indicó la compañía en un comunicado, el estudio de factibilidad determina un valor presente neto del proyecto antes de impuestos de 3.000 millones de dólares, con una tasa interna de retorno del 41,9 %, un período de recuperación de la inversión de 1,7 años.

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"El estudio definitivo de factibilidad de AbraSilver posiciona a Diablillos entre los principales proyectos de plata y oro sin desarrollar a nivel mundial", aseguró la compañía minera.

Diablillos se ubica en la región de la Puna argentina, en la parte sur de la provincia de Salta, en la frontera con la provincia de Catamarca.

La propiedad comprende 15 concesiones minerales de plata y oro, adquiridas por AbraSilver en 2016.

De acuerdo con el estudio de viabilidad, tendrá una producción anual promedio de 20 millones de onzas de plata equivalente durante los primeros cinco años de producción, compuesta por 14 millones de onzas de plata y 89.000 onzas de oro.

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La producción anual promedio durante los 25 años de vida útil de la mina fue calculada en 10 millones de onzas de plata equivalente (5,9 millones de onzas de plata y 62.000 onzas de oro).

"Los resultados del estudio de viabilidad definitivo presentados hoy son la culminación de años de trabajo técnico riguroso y confirman que Diablillos es exactamente lo que creíamos que era: un proyecto de plata y oro de alto margen y gran envergadura, con un camino claro hacia la construcción", afirmó el presidente y director ejecutivo de la compañía, John Miniotis.

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El directivo indicó que los resultados del estudio de viabilidad representan un "escenario base" y no el "máximo potencial" del proyecto.

"Nuestro enfoque ahora es avanzar rápidamente hacia una decisión final de inversión en el segundo trimestre de 2027, con el fin de generar un valor significativo a largo plazo para nuestros accionistas", afirmó Miniotis.

La inversión inicial de capital fue calculada en 722 millones de dólares, con un capital de sostenimiento posterior de 520 millones de dólares a ser financiado con el flujo de caja operativo.

En abril pasado, el Gobierno de Salta aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Diablillos, que podría generar unos 2.000 empleos directos e indirectos.

En mayo pasado el Gobierno de Argentina aprobó la incorporación de Diablillos al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en el país suramericano.

Con su admisión al RIGI, el proyecto tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas. EFE

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