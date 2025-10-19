Fallece Elena Blanco, teniente alcalde de Villar del Río (Soria), tras la explosión de su vivienda

La teniente alcalde del Ayuntamiento de Villar de Villar del Río (Soria), Elena Blanco, ha fallecido este domingo, en la explosión e incendio de su vivienda en la localidad soriana.

La autoridad judicial ha procedido al levantamiento del cadáver de Blanco, que fue localizada con vida, pero falleció poco después pese a los intentos de reanimación de los servicios sanitarios en la ambulancia. Se encontraba sola en el momento del suceso, en base a los indicios.

Según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press, la explosión ha tenido lugar minutos antes de las 17.29 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que informaban de la explosión de la vivienda de dos plantas, ubicada en la plaza del pueblo.

El 1-1-2 ha avisado del suceso a los Bomberos de Ágreda Tierras Altas Moncayo --que han logrado controlar le incendio--, a la Guardia Civil de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

En un principio no se sabía si en el interior de la vivienda había una persona, si bien posteriormente los bomberos que trabajaban en la extinción del fuego localizaban y extraían el cuerpo de una mujer, que se hallaba entre los escombros.

También se escuchó un fuerte estruendo que pudo deberse al derrumbe de parte del inmueble. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.