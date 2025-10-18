Agencias

Bomberos forestales exigen en Madrid "respeto" a su profesión y la aplicación "efectiva" de sus leyes básicas

Agentes forestales y medioambientales se han manifestado este sábado en Madrid para exigir "respeto" a su profesión y reclamar la aplicación "efectiva" de sus leyes básicas, al mismo tiempo que han criticado que la ley 5/2024, que establece un marco para profesionalizar su labor, "no es completa y debe ser ambiciosa y realista".

La marcha, a la que se ha unido Comisiones Obreras (CCOO), ha recorrido las sedes de los principales partidos políticos y ha finalizado en el Parlamento. La manifestación ha tenido lugar al grito de 'Derechos laborales, bomberos forestales' y los profesionales han acudido con pancartas, percusión y pirotecnia.

Durante el recorrido de la protesta, se ha leído un comunicado en el que han lamentado que el entorno rural está "cada vez más abandonado y peor gestionado", por lo que han destacado la necesidad "urgente" de una planificación preventiva de incendios forestales.

"Es evidente que la ley 5/2024 no es la norma tan completa que nosotros hubiésemos querido. Es una ley que aún es insuficiente. Debe ser más segura en cuanto a la protección de la salud del personal trabajador, más ambiciosa y realista por el incremento exponencial, tanto del tamaño de los incendios como de su capacidad destructiva", han reivindicado.

Por ello, han exigido "respeto" a la profesión y a sus profesionales, a los que "se les trata con un concepto de temporalidad inasumible" y con unos sueldos "absolutamente escasos". "Exigimos trabajo para todo el año y respeto con unos sueldos dignos. También pedimos respeto por las condiciones de salud y reconocimiento de las enfermedades profesionales", han asegurado.

Asimismo, han reclamado la concesión a todos los profesionales de los coeficientes reductores y que se garantice la mejor formación posible en operaciones en los incendios forestales y en prevención de riesgos específicos". Además, han recordado a los compañeros heridos y fallecidos.

EuropaPress

