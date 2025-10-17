Trump, sobre la entrega del Nobel de la Paz a Machado: "No sé quién es, pero es una mujer muy generosa"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes que desconoce a la ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, si bien la ha calificado de "agradable" y "generosa".

"No me han dado el Premio Nobel. Se lo han dado a otra persona. Es una mujer muy agradable. No sé quién es, pero es muy generosa. Así que no me importa nada de eso", ha manifestado el mandatario durante una intervención pública en la que ha dejado entrever nuevamente su descontento al no haber sido él la persona reconocida con este galardón.

"Cada vez que resuelvo uno (conflicto), me dicen: 'Si resuelves el siguiente, te darán el Premio Nobel", ha añadido el inquilino de la Casa Blanca visiblemente molesto.

El Comité Noruego reconoció el pasado viernes con el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia"; presentándola como "líder de las fuerzas democráticas" y "figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida".

La venezolana sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo, en una edición marcada por los alegatos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de fuese él la persona reconocida este año con el Nobel.

El Instituto Noruego había registrado este año un total de 338 candidaturas, 244 de ellas correspondientes a personas a título individual y 94 a organizaciones. Machado es la vigésima mujer en recibir el premio Nobel de la Paz --la anterior fue la activista iraní Narges Mohammadi en el año 2023--, frente a los 92 hombres que han sido reconocidos a lo largo de la historia.