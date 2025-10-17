Al menos tres muertos cuando la Policía de Kenia trataba de dispersar la multitud en el velatorio de Odinga

Al menos tres personas han muerto y decenas han resultado heridas este jueves durante el velatorio del ex primer ministro Raila Odinga, que ha fallecido esta semana a los 80 años, después de que la Policía disparara y lanzara gases lacrimógenos para dispersar a la multitud congregada en un estadio de Nairobi.

Así lo ha denunciado el grupo de Derechos Humanos con sede en Kenia VOCAL Africa en su cuenta de la red social X, donde ha asegurado que "se han recibido tres cuerpos" en la morgue de la capital keniana que procedían del estadio Kasarani.

"Estamos siguiendo de cerca por si se han trasladado más cadáveres a otras instalaciones", ha agregado la organización que, en declaraciones a la cadena BBC ha indicado que los cuerpos presentan heridas de bala.

En este sentido, las cadenas Citizen Digital, que ha estimado en cuatro el número de víctimas mortales, y KBC han indicado que los agentes de seguridad lanzaron disparos y gases lacrimógenos para dispersar a los miles de asistentes en unas instalaciones con capacidad para 60.000 personas y que, a la llegada del féretro, estaban repletas, lo que generó estampidas tras la acción de la Policía.

Odinga, candidato en cinco ocasiones a la Presidencia del país africano, ha fallecido a los 80 años en un hospital de India en el que fue hospitalizado a causa de un deterioro de su estado de salud.

El que fuera primer ministro entre 2008 y 2013 habría sufrido un infarto en un hospital de Kerala en el que fue ingresado por una infección bacteriana tras sufrir un desmayo.

El opositor saltó a la primera fila de la política tras ser encarcelado en 1982 por un supuesto plan para dar un golpe de Estado, pasando en prisión dos etapas --entre 1982 y 1988 y entre 1989 y 1991--, convirtiéndose en el preso político que más tiempo pasó en prisión durante la Presidencia de Daniel arap Moi, quien encabezó el país entre 1978 y 2002.