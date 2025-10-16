Impro Show, Cluedo y El Circo del Miedo, los planes más demandados para Halloween

Con Halloween a la vuelta de la esquina, son muchos los que todavía no tienen ni idea de cómo van a celebrar la 'noche más terrorífica' del año. Si estás entre los indecisos que quieren vivir una emoción fuerte e inolvidable el próximo 31 de octubre, te contamos los planes más demandados por los usuarios de Atrápalo para disfrutar en compañía de tus familiares o amigos el próximo 31 de octubre, como el espectáculo de improvisación 'Impro Show' en Barcelona, o las diferentes representaciones de Cluedo en Madrid, como 'Cluedo 1860: El Golem', 'Cluedo 1910: asesinato en la Mansión Northampton' y 'Cluedo 1920: los cadáveres no hablan'.

Además de estas representaciones, los usuarios de la plataforma de ocio y viajes también se decantan por espectáculos como 'El Circo del Miedo' en Zaragoza y 'El Circo Maldito' en la capital, que combina humor y terror protagonizado por excéntricos artistas internacionales.

Junto a los espectáculos teatrales y circenses, también destacan en cuanto a búsquedas en Atrápalo las propuestas culturales, entre las que están teniendo una gran aceptación las rutas nocturnas por el cementerio de Sant Andreu, o los misterios del Barrio Gótico, ambas en Barcelona; las rutas por el Madrid oculto, y el espectáculo de mentalismo de Pablo Raijenstein en el Museo de Cera de Madrid.

"Hemos puesto mucho esfuerzo en preparar una gran variedad de experiencias para este Halloween que realmente tenga algo para todos. Ya sea porque te atraigan las obras de teatro intrigantes, las rutas nocturnas llenas de misterio o los espectáculos circenses emocionantes, queremos que cada persona encuentre su manera especial de disfrutar este Halloween", afirma Eva Cuervas, Product Manager de Ocio Urbano de Atrápalo.

En esta línea, la plataforma también incluye propuestas para toda la familia, como el espectáculo teatral 'Una castanyada de por' en Barcelona, 'Granja Aventura Park' en Viladecavalls (Barcelona) o 'Pumpkin Experience' en Ugena (Toledo).

Y otro plan habitual y muy especial en estas fechas para disfrutar tanto los mayores como los pequeños de la casa, es la visita a parques temáticos como PortAventura Park o Parque Warner, que ofrecen una programación especial con motivo de Halloween.