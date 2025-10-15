Agencias

Smotrich afirma que "habrá asentamientos judíos en Gaza"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha asegurado este martes que "habrá asentamientos judíos en Gaza" pese a la retirada de tropas israelíes de la Franja, en el marco del alto el fuego acordado entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Habrá asentamientos judíos en Gaza que, en primer lugar, protegerán a Israel" ha declarado Smotrich, que ha defendido que "sin asentamientos, no hay seguridad" para el Estado israelí, durante la celebración de una festividad judía en la localidad de Sederot, próxima al límite nororiental del enclave palestino.

El líder del partido sionista Otzma Yehudit (Hogar Judío) ha apuntado a la realización de campañas en favor de tales asentamientos, asegurando tener "paciencia, pero también decisión y fe".

Las declaraciones de Smotrich, que el pasado jueves transmitió la oposición de su partido al acuerdo de alto el fuego firmado por el Ejecutivo israelí y Hamás, ha llegado tras los intercambios de rehenes vivos y muertos entre ambos gobiernos, mediados por la Cruz Roja, y después de la retirada de tropas israelíes de la mayor parte de zonas ocupadas durante la ofensiva.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Jerí nombra al exmagistrado del Constitucional Álvarez Miranda nuevo primer ministro de Perú

Jerí nombra al exmagistrado del

Trump defiende las restricciones a la prensa en el Pentágono impulsadas por Hegseth: "Es muy deshonesta"

Trump defiende las restricciones a

La FIP condena el "atroz asesinato" del periodista sudanés Nur Suleiman en El Fasher a manos de las RSF

La FIP condena el "atroz

La Autoridad Palestina condena las ejecuciones "extrajudiciales" llevadas a cabo por Hamás en Gaza

La Autoridad Palestina condena las

Alejandro Grimaldo: "De la Fuente ha creado un equipo increíble"

Alejandro Grimaldo: "De la Fuente