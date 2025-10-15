Samsung presentará su visor de realidad extendida Proyecto Moohan, con Android XR, el martes 21 de octubre

Samsung ha anunciado que presentará oficialmente su primer dispositivo de realidad extendida (XR), el visor conocido como Proyecto Moohan, el próximo martes 21 de octubre, que estará impulsado por el 'software' de Google Android XR optimizado para inteligencia artificial (IA).

Google presentó su nueva plataforma de realidad extendida Android XR a finales del pasado año 2024, un nuevo sistema operativo pensado para crear un ecosistema de realidad virtual y aumentada, al que se le añade al IA de Gemini, para habilitar el control y la interacción mediante la conversación con este asistente.

Ahora, tras mostrar un primer vistazo de su dispositivo XR en el marco del Galaxy Unpacked celebrado en enero de este año, Samsung ha anunciado que presentará oficialmente el visor XR conocido como Proyecto Moohan el próximo martes 21 de octubre.

Bajo el lema 'Worlds Wide Open' (Mundos abiertos), el evento de presentación se llevará a cabo a las 4:00 horario peninsular y se podrá seguir a través de su página Samsung Newsroom y el canal de YouTube de Samsung, según ha apuntado en un comunicado en su web.

Tal y como ya dio a conocer anteriormente Samsung, este visor se ha desarrollado de la mano de Google y Qualcomm. Esto se debe a que, según lo ha definido, se trata del primer producto diseñado para plataforma abierta y escalable de Android XR, que "combina a la perfección la funcionalidad cotidiana con nuevas experiencias inmersivas". Por su parte, Qualcomm incorpora en este dispositivo la potencia del procesador, con un chip diseñado para impulsar el funcionamiento del visor XR.

Con todo ello, este nuevo dispositivo Proyecto Moohan está diseñado para "escalar en distintos formatos, integrando la IA en experiencias inmersivas cotidianas", y Samsung dará a conocer todos sus detalles el próximo 21 de octubre.