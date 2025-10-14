Agencias

En vigor los aranceles mínimos del 10 por ciento a las importaciones de madera y ciertos productos derivados

Los nuevos aranceles mínimos del 10 por ciento que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales de madera y del mobiliario fabricado en este material han entrado en vigor este martes, 14 de octubre.

Los gravámenes, anunciados a finales de septiembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen un 10 por ciento sobre todas las importaciones de madera aserrada y blanda, además de un 25 por ciento sobre ciertos muebles de cocina y baño fabricados con este material.

La orden del jefe de la Casa Blanca contempla además un aumento de ambos aranceles, con un tipo del 30 por ciento para los productos de madera tapizados y del 50 para los armarios de cocina y los muebles de baño, todo a partir del 1 de enero de 2026.

Estos gravámenes "continuarán vigentes, excepto para los países con los que Estados Unidos alcance un acuerdo que aborde la amenaza de menoscabo a la seguridad nacional que representan las importaciones de productos de madera", señaló entonces Trump en un escrito que incide en que estos aranceles "se suman a cualquier otro derecho, impuesto, tasa, exacción o cargo aplicable a dichos productos de madera importados".

