La ONU pide a EEUU cumplir con el Derecho Internacional en en su lucha contra la delincuencia transnacional

Naciones Unidas ha instado este viernes a Estados Unidos a garantizar que todos sus esfuerzos para luchar contra la delincuencia organizada transnacional se hagan de conformidad con el Derecho Internacional tras los últimos ataques a buques en el Caribe.

"Reiteramos el llamamiento a la desescalada y seguimos instando a las partes a evitar cualquier acción que pueda amenazar la paz y la seguridad internacional", ha dicho el secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenca, durante una sesión de emergencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Jenca también ha pedido "un diálogo constructivo" entre las partes para llegar a una "resolución pacífica de las diferencias". "Naciones Unidas siguen dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo en este sentido", ha indicado sobre una presencia militar estadounidense que "eleva las tensiones" entre Caracas y Washington.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el miércoles dos nuevos despliegues de seguridad en los estados costeros de La Guaira y Carabobo en respuesta a las maniobras militares de Estados Unidos en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico.

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha acusado a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, mientras que su homólogo venezolano ha atribuido estas hostilidades a que Washington quiere "el petróleo venezolano" y sus riquezas energéticas "gratis".

EuropaPress

