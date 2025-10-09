Raquel Sánchez Silva, primeras imágenes tras el auto de la Audiencia de Madrid sobre la muerte de Mario Biondo

Raquel Sánchez Silva está de nuevo en el ojo del huracán mediático tras el importante giro en el caso de la trágica muerte de su marido Mario Biondo en la madrugada del 30 de mayo de 2012 en el piso que compartían en el centro de Madrid.

Tras una incansable lucha de la familia del cámara tanto en España como en Italia para demostrar que no fue un suicidio como determinaron los exámenes forenses y también la Justicia, sino un asesinato, la Audiencia de Madrid ha emitido un auto apuntando que el fallecimiento del joven podría no haber sido de naturaleza suicida, reconociendo que habría indicios de que fue un homicidio.

Sin embargo, la Justicia madrileña desestima el recurso de apelación de la familia Biondo, absuelve a Raquel de su presunta implicación en la muerte de su marido, y rechaza reabrir el caso por tratarse de "cosa juzgada".

Dispuestos a pelear hasta el final, los padres de Mario, Pipo y Santina, han anunciado a través de sus representantes legales, Vosseler Abogados, que recurrirán el caso al Tribunal Constitucional.

Además, la que fuera suegra de Raquel ha arremetido contra la extremeña, asegurando que su comportamiento con la familia tras la muerte del cámara fue "sorpechosa". Tachándola de "mala", Santina ha revelado que la única vez que se ha puesto en contacto con ellos fue a través de un correo electrónico para decirles que Mario había destrozado su imagen.

En medio de un torrente de informaciones y teorías sobre la muerte de su marido, su reacción, y su actitud con su familia política, la presentadora de 'Maestros de la Costura' ha reaparecido ante las cámaras. Unas imágenes exclusivas de Europa Press en las que, cabizbaja al principio y con la cabeza alta y una semisonrisa irónica a medida que escuchaba las preguntas, Raquel ha guardado silencio y ha evitado desvelar cómo se encuentra y cómo se ha tomado el auto de la Audiencia de Madrid.

Tampoco ha aclarado si se plantea tomar medidas legales contra la familia de Mario, aunque al preguntarle por la rueda de prensa que ofrecerán este jueves en Barcelona ha reaccionado tajante: "Nos va a pillar un coche. Por favor, déjame de perseguirme. ¿Podrías dejar de perseguirme, por favor?".