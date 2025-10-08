Agencias

Concierto Alejandro Sanz en Sevilla y Fuengirola (Málaga) 2026: Fecha y hora de la venta de entradas

Por Newsroom Infobae

Guardar

La fecha para conseguir las entradas para asistir a los conciertos de Alejandro Sanz en 2026, tanto en Sevilla como en Fuengirola (Málaga), será este jueves, 9 de octubre, a las 10,00 horas. Las actuaciones, dentro de la gira '¿Y Ahora Qué?', están programadas para el 6 de junio en la capital hispalense y el 24 de julio en la localidad malagueña.

Así lo indica la plataforma oficial de venta de entradas consultada por Europa Press para asistir los conciertos. La compra de las entradas se podrá realizar a través de la página web de Sanz, 'www.alejandrosanz.com/events'.

El artista iniciará su tour en España con una primera parada en Sevilla el próximo 6 de junio a las 22,00 horas, en el Estadio de La Cartuja. La segunda cita en Andalucía será en Fuengirola, el 24 de julio, donde ofrecerá un concierto en el recinto del Marenostrum Fuengirola.

Esta gira internacional comenzó en México, donde agotó todas las entradas. En este nuevo tour, el cantante madrileño combinará sus grandes éxitos con los temas más recientes de su repertorio, incluyendo su último álbum, '¿Y Ahora Qué?'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Banco de Inglaterra avisa del riesgo de una corrección brusca del mercado si pincha el optimismo por la IA

Infobae

La OTAN defiende la cooperación con la UE para el muro antidrones pero reivindica su presencia en el flanco este

La OTAN defiende la cooperación

Gloria Estefan presenta 'Raíces': "En el momento que estamos viviendo era muy importante celebrar nuestro idioma"

Gloria Estefan presenta 'Raíces': "En

La España de De la Fuente busca igualar la fiabilidad de la campeona del mundo

La España de De la

Google permitirá compartir las alertas de terremotos con los amigos que no tiene un móvil Android

Google permitirá compartir las alertas