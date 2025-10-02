HP presenta un nuevo monitor curvo de 49 pulgadas HP Series 5 Pro, diseñado para entornos laborales con cámara web

HP ha anunciado un nuevo monitor curvo HP Series 5 Pro de 49 pulgadas que llegará en noviembre con un diseño pensado para fomentar la productividad en entornos laborales y llevar a cabo videoconferencia, con una cámara web retráctil compatible con Windows Hello.

La compañía ha dado a conocer un nuevo integrante de su familia de monitores HP Series 5 Pro, que cuenta con una pantalla ultraancha de 49 pulgadas, equipada con un panel VA IPS de relación 32:9 y una resolución de 5120 x 1440 píxeles.

Este monitor ofrece una tasa de refresco que alcanza los 165 Hz y destaca por ser curvo, concretamente, con una curvatura de 1.800R, tal y como ha compartido The Verge, quien ha podido conocer los detalles de este monitor en un evento con la prensa.

Asimismo, el diseño se basa en su gran tamaño que equivale a dos monitores de 27 pulgadas juntos, con lo que facilita que los usuarios alcancen una mayor productividad en entornos laborales al poder ordenar su escritorio de múltiples formas y trabajar entre documentos o aplicaciones de forma fluida.

De hecho, el medio citado ha especificado que este nuevo monitor dispone de una función de 'software' capaz de permitir su funcionamiento con la pantalla segmentada, con dos o tres pantallas virtuales al mismo tiempo, para simular el uso de varios monitores simultáneamente y facilitar las tareas laborales.

Además, también incluye una cámara web oculta de 5 megapíxeles, que aparece y se guarda de forma retráctil en la parte superior del monitor. Esta cámara se ha agregado para llevar a cabo videoconferencias en el monitor de gran tamaño y, además, es compatible con el sistema Windows Hello.

Por otra parte, está equipado con un puerto HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, un puerto Ethernet y puertos USB con funcionalidad KVM incluida. Con todo ello, HP pretende lanzar este nuevo monitor de 49 pulgadas en noviembre, cuando compartirá más detalles a nivel global.