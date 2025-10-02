Agencias

David Bustamante presume de su cambio físico a golpe de posado en bañador tras las críticas sobre su peso

Por Newsroom Infobae

Guardar

David Bustamante es un hombre nuevo y completamente renovado. Meses después de convertirse en noticia por su llamativo cambio físico al reaparecer en un concierto con un evidente aumento de peso -que provocó numerosos ataques en redes sociales con comentarios del estilo de "se ha comido a sí mismo" o "se ha convertido en Lucas el de Andy y Lucas- el cantante de San Vicente de la Barquera se ha puesto las pilas y, a base de ejercicio físico y alimentación saludable, vuelve a estar en plena forma.

Y por si quedaba alguna duda él mismo ha presumido de los frutos que ha dado su esfuerzo compartiendo una imagen en bañador durante sus románticas vacaciones con Yana Olina en un exclusivo hotel de Tenerife, en el que ha recargado pilas de cara al concierto con el que cerrará su gira 'Inédito' en la plaza de toros de Las Ventas el próximo 30 de noviembre.

Espectacular, y con unos abdominales bien definidos, Bustamante posa tumbado con los ojos cerrados en una tumbona al borde de la piscina, dejando claro que está en su mejor momento y recordando al David que acaparaba todas las miradas durante sus vacaciones en Ibiza con Paula Echevarría con sus cuerpos 10 en los tiempos felices de su matrimonio.

No es la única instantánea que ha compartido con sus seguidores de sus vacaciones, ya que en el carrusel que ha publicado en su cuenta de Instagram le vemos derrochando amor y complicidad con Yana, que ha sido su gran apoyo desde que decidió ponerse a plan y perder los kilos que ganó cuando dejó de fumar a finales de 2024, y con la que ha revelado que por el momento no tiene planes de boda ni paternidad después de 8 años de relación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El paro baja en 4.846 personas en septiembre gracias a construcción y servicios y sigue en mínimos de 2007

El paro baja en 4.846

La Seguridad Social gana 31.462 afiliados en uno de los mejores septiembres de la serie histórica

La Seguridad Social gana 31.462

OpenAI alcanza los 500.000 millones de dólares de valoración y se convierte en la mayor 'startup'

OpenAI alcanza los 500.000 millones

Mueren dos personas en un bombardeo de Israel contra un vehículo en el sur de Líbano pese al alto el fuego

Mueren dos personas en un

El Ejército australiano busca a un niño de cuatro años que lleva seis días en el desierto

Infobae