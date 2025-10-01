El base del Barça Juan Núñez estará seis meses de baja tras volver a pasar por el quirófano

El Barça ha anunciado que el base español Juan Núñez estará seis meses de baja tras haber pasado este martes por el quirófano para volver a tratarse de su lesión en la rodilla derecha, que ya le mantuvo fuera de la pistas al final de la pasada temporada, y de la que se resintió tras el primer partido de pretemporada frente al Paris Basketball.

"El jugador Juan Núñez se ha sometido este martes a una revisión artroscópica de su rodilla derecha. Se ha procedido a extraer un quiste meniscal y se han reforzado los puntos de sutura del menisco practicados en la primera artroscopia realizada el pasado 11 de marzo. El pronóstico aproximado de recuperación es de 6 meses", ha anunciado el club blaugrana en un comunicado.

Núñez había regresado para el inicio de la pretemporada, pero presentó una reacción inflamatoria en su rodilla derecha y tras optar sin éxito por un tratamiento conservador, se decidió pasar por el quirófano. La artroscopia exploradora se ha realizado este martes en el Hospital de Barcelona, a cargo del doctor Joan Carles Monllau y bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

Esta lesión condiciona enormemente la segunda temporada del base español en el club blaugrana, tras haber jugado 50 partidos en su primer curso. En la Euroliga disputó hasta 25 encuentros con unos promedios de 5 puntos y 7,4 de valoración, mientras que en la Liga Endesa ascendió levemente hasta los 5,1 puntos y 7,6 de valoración.

Además, supone un gran problema para el técnico Joan Peñarroya, quien solo cuenta con Tomas Satoransky y el recién llegado Juani Marcos para la posición de base. El entrenador egarense tendrá que volver a recurrir a escoltas como Dario Brizuela o Nicolás Laprovittola para jugar en ese puesto durante los seis meses que el español esté de baja.