Aumentan a cerca de 66.100 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

El balance de muertos a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 roza ya la barrera de los 66.100, según han denunciado este martes las autoridades del enclave palestino, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 66.097 fallecidos y 168.536 heridos, incluidos 42 muertos y 190 heridos a causa de los ataques ejecutados durante las últimas 24 horas por el Ejército israelí, con la ciudad de Gaza como epicentro de las operaciones militares.

Asimismo, ha apuntado que entre los muertos durante el último día figuran cinco palestinos tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2.576 los muertos en estos incidentes, con 18.873 heridos, a pesar de las continuadas denuncias de la comunidad internacional.

La cartera ha agregado que desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva contra el territorio costero, han muerto 13.229 personas, mientras que 56.495 han resultado heridas, si bien ha destacado que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas".

Por otra parte, ha afirmado que 453 palestinos, entre ellos 150 niños, han muerto por hambre y desnutrición por la ofensiva de Israel y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población, incluidos 175 fallecidos, entre ellos 35 niños, desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.