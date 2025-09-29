Paloma Cuevas reaparece radiante y responde pletórica a los rumores de doble boda con Luis Miguel

Desde que comenzaron su historia de amor en el verano de 2022 son varias las ocasiones en las que se ha especulado que Paloma Cuevas y Luis Miguel estarían a punto de darse el 'sí quiero', e incluso se llegó a publicar que la pareja se habría casado en secreto en Las Vegas en abril de 2024. Pero lo cierto es que por el momento todavía no han dado el paso de formalizar su relación a pesar de lo enamorados que están, y de que su noviazgo está plenamente afianzado.

El pasado 11 de septiembre la diseñadora cumplía 53 espectaculares años, y el cantante mexicano la sorprendía con una celebración íntima en el lujoso hotel Four Seasons de Madrid a la que no faltaron los padres de la homenajeada, Victoriano Valencia y Paloma Díaz; sus hijas Paloma y Bianca; y amigos íntimos de la ex de Enrique Ponce como Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón, Patricia Cerezo, la joyera Cristina Yanes, Gema Ruiz, o Raúl González y Mamen Sanz.

Una velada inolvidable tras la que han resurgido los rumores de boda en la pareja, que estaría ultimando los detalles de su 'sí quiero' por partida doble, ya que su deseo sería casarse por lo civil en Madrid en una ceremonia íntima en los próximos meses, antes de celebrar su amor por todo lo alto con una gran fiesta con todos sus seres queridos en Acapulco, México, poco después.

Al margen de los rumores de su inminente doble enlace con Luis Miguel, Paloma ha reaparecido radiante ante las cámaras de Europa Press a su llegada a Madrid y, con una gran sonrisa ha agradecido las felicitaciones por su reciente cumpleaños, evitando dar detalles sobre la sorpresa que le dio el cantante reuniendo a las personas más especiales de su vida para soplar las velas en su compañía.

Sin embargo, y con la discreción que la caracteriza, la socialité ha guardado silencio sobre sus planes de boda, dejando en el aire qué hay de cierto en que pronto se convertirá en la mujer del 'rey Sol'.