La Guardia Urbana detiene en Barcelona a un conductor de VTC con una orden de busca y captura

La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) ha detenido este viernes en la ciudad a un conductor de VTC con una orden de busca y captura y que llevaba pasaje, durante un control de vehículos de este tipo.

El dispositivo paró a 24 vehículos de VTC y 23 de ellos ingresaron a depósito por un total de 27 infracciones, informa la GUB en un mensaje en redes sociales este sábado.

También denunciaron a un conductor, con pasaje, por dar positivo en metanfetamina y cannabis y denunciaron a otro por conducir dos vehículos diferentes sin autorización urbana en un lapso de dos horas.

