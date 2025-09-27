Agencias

EEUU revoca el visado de Gustavo Petro por "incitar" a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha asegurado que revocará el visado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de que el mandatario latinoamericano apelara a los soldados del Ejército estadounidense a desobedecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hoy (este viernes) temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", ha indicado el Departamento de Estado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El líder colombiano ha participado este viernes en una manifestación propalestina que ha tenido lugar en Nueva York, coincidiendo con la celebración de la 80 Asamblea General de la ONU. En esta marcha --en la que se encontraba junto al cofundador de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters--, Petro se ha dirigido a los soldados estadounidenses para pedirles que no obedecieran las órdenes.

"Le pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad", ha expresado con un megáfono ante la multitud congregada en las calles de la ciudad estadounidense.

Durante la jornada, Petro también ha declarado que tratará de sacar adelante una resolución para conformar un "ejército de salvación" que acuda a la Franja de Gaza para luchar por los palestinos. En este sentido, abrirá una lista de voluntarios colombianos que quieran ir a luchar, incluyéndose a sí mismo.

"Y como sucedió en la Primera Guerra Mundial, quiero que los jóvenes, hijos de trabajadores tanto de Israel como de los Estados Unidos apunten sus fusiles no hacia la humanidad, sino hacia los tiranos y hacia los fascistas", ha concluido el político colombiano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Infantino (FIFA) pide "paz" para guerras en Gaza y Ucrania al ser premiado en Nueva York

Durante una ceremonia en Estados Unidos, el máximo dirigente del fútbol mundial solicitó a mandatarios y empresarios que colaboren para alcanzar entendimiento global, haciendo hincapié en que el deporte puede ser clave para superar las divisiones actuales

Infobae

Petro anuncia un llamamiento a voluntarios colombianos para luchar en Gaza

Petro anuncia un llamamiento a

Los demócratas del Congreso de EEUU revelan una supuesta visita de Musk a la isla de Epstein

Los demócratas del Congreso de

Venezuela acusa EEUU ante la ONU de respaldar un "cambio de régimen" en el país

Venezuela acusa EEUU ante la

Maduro advierte de que activará el "estado de conmoción exterior" si Venezuela "es agredida militarmente"

Maduro advierte de que activará