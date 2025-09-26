Yung Beef ofrece la última cena de 'El Día de la Bestia' en Madrid

El artista y referente trap en español, Yung Beef, ha cerrado este viernes en el Autocine de Madrid su gira 'El Día de la Bestia', entre el calor de un público que ha coreado el repaso de repertorio que el artista ha ofrecido.

Fernando Gálvez Gómez, más conocido como Yung Beef, ya había llevado al escenario del Primavera Sound en Barcelona este verano 'El Día de la Bestia', y esta noche, puntual —a las 21.00 horas—, ha subido a las tablas mientras sonaba ‘Beef boy’, una de sus canciones más conocidas, lo que ha encendido al público nada más comenzar.

El artista ha estado acompañado de numerosos amigos de su discográfica, La Vendicion Records, como Xiyo y Fernandezz --los tres, junto a Quevedo, firman 'Ruina'--, 8Belial, Lorna, ladiferencia2006 o Sticky M.A.

Yung Beef ha recogido de nuevo la corona del "rey del trap español", que tantas veces se le ha atribuido, en un concierto que ha mostrado la madurez del artista. El escenario y la puesta en escena son testigos de este crecimiento.

Así, varias bailarinas han acompañado al artista en las casi dos horas de espectáculo, que ha ido dividiendo con los pecados capitales. Una gran mesa, que hacía referencia al cuadro ‘La última cena’, de Leonardo da Vinci, ha acogido al artista y cuerpo de baile en un festín con el que Yung Beef se ha despedido.

Aunque el público fiel, que ha arropado en esta despedida al cantante, ha gritado cada una de las letras de clásicos como 'Beef Boy', 'Dinero E La Ola' o 'Ready Pa Morir', también han sido los temas más nuevos —‘Vaso azul’, ‘Movistar’ o ‘Sin ti’— los que han mantenido encendido el ambiente hasta el final.