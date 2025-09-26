Un agujero negro escupe gas a velocidad récord a costa de su masa

Uno de los agujeros negros más potentes del universo expulsa gas a velocidades de hasta 10.000 kilómetros por segundo, lo que hace que su masa estimada sea más de 10 veces menor de lo que que se creía.

Este gigantesco agujero negro fue descubierto en 2024 por el profesor asociado Christian Wolf y su equipo de la Universidad Nacional Australiana (ANU).

Utilizando un nuevo y potente equipo óptico en el Observatorio Europeo Austral (ECHA) en Chile, han podido magnificar la luz del agujero negro y observar más de cerca el gas que gira a su alrededor.

"A pesar de la extrema luminosidad del cuásar, se descubrió que el agujero negro en su núcleo tiene una masa equivalente a 'solo' alrededor de mil millones de soles", declaró en un comunicado el profesor asociado Wolf.

"En lugar de girar rápidamente como se suponía anteriormente, este agujero negro expulsa el gas del que se alimenta. El gas está siendo arrastrado por la feroz densidad de la luz; este es el objeto más brillante del universo que conocemos".

El agujero negro se encuentra a más de 12.000 millones de años luz de distancia, lo que dificulta el estudio de su estructura interna, hasta ahora.

"Esto apunta a una solución a la pregunta de dónde provienen todos estos enormes agujeros negros en el universo", afirmó el profesor asociado Wolf.

"Si bien la velocidad a la que crecen aún es demasiado rápida para explicarse fácilmente, el repeso de este objeto y otros similares significa que los agujeros negros supermasivos bien podrían originarse a partir de estrellas en colapso en las primeras etapas del universo, algo que hasta hace poco parecía imposible".

Por otra parte, el profesor Michael Ireland, de la ANU, está ayudando a ESO a avanzar aún más en su tecnología de interferometría, lo que significa que pronto podrá utilizarse para observar muchos más objetos en el cielo con mayor detalle.

"Mi área de investigación es el nacimiento de planetas alrededor de estrellas jóvenes, que se verá revolucionado por la nueva tecnología de ESO". En un futuro próximo, nuestra propia historia de la creación se volverá aún más colorida", afirmó el profesor Ireland.

Este estudio fue una colaboración con el Instituto Max-Planck de Física Extraterrestre (MPE) en Alemania. El trabajo cuenta con el apoyo de la colaboración de Australia con ESO.