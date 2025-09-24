Datos de la sonda Chang'e-6 revelan la distribución del agua en la Luna

Por primera vez, una investigación ha revelado la abundancia y distribución del agua sobre y debajo de la superficie lunar, utilizando datos recopilados por la sonda lunar china Chang'e-6.

El estudio, publicado en la revista Nature Astronomy, destacó el papel crucial del viento solar y el paisaje impulsado por impactos en la formación y evolución del agua superficial lunar, informa Xinhua.

Investigadores de la Academia China de Ciencias, junto con colaboradores de la Universidad de Hawái, analizaron datos in situ del lugar de aterrizaje de la Chang'e-6. Descubrieron que las áreas perturbadas por las columnas muestran patrones distintivos de temperatura y contenido de agua, impulsados por la redistribución del regolito fino.

Las columnas del módulo de aterrizaje, que desplazan y exponen regolito de tamaño milimétrico a centímetro durante el descenso, ofrecen una oportunidad excepcional para estudiar el agua subterránea.

El contenido promedio de agua del regolito fino expuesto en el subsuelo superficial es de aproximadamente 76 ppm, inferior a la abundancia superficial de aproximadamente 105 ppm, medida en la superficie, según el estudio.

Además, el lugar de aterrizaje de la sonda Chang'e-6 contiene, en promedio, aproximadamente el doble de agua que el de la sonda Chang'e-5.

La misión Chang'e-6, en 2024, logró el primer muestreo en la Cuenca Aitken del Polo Sur, en la cara oculta de la Luna. La sonda Chang'e-5 aterrizó en 2020 en la región noroeste del Océano de las Tormentas.

VARÍA CON LA HORA LOCAL

El equipo descubrió que el contenido de agua en el mismo lugar varía con la hora local, alcanzando un mínimo al mediodía local.

Sugieren que las diferencias en el contenido de agua están correlacionadas con la abundancia de vidrio regolitario, el tamaño de las partículas, la profundidad y la hora local, lo que refuerza la hipótesis de que la implantación del viento solar y el paisaje formado por impactos rigen la formación y distribución del agua lunar.

Estos hallazgos indican que el regolito de grano fino sobre y justo debajo de la superficie lunar podría ser un objetivo prioritario para la futura explotación de los recursos hídricos lunares.