OPPO presentará la nueva serie Find X9 el 16 de octubre, que llegará con el nuevo procesador MediaTek Dimensity 9500

OPPO ha confirmado la fecha de presentación de su nueva serie de 'smartphones' Find X9, que tendrá lugar el próximo jueves 16 de octubre en China, y que contará con novedades como la integración del nuevo procesador MediaTek Dimensity 9500 para todos los modelos.

La nueva serie de 'smartphones' de la compañía estará compuesta por los modelos X9 estándar y X9 Pro, que contarán con un diseño renovado en el módulo de cámara trasero, cámara Hasselblad y se lanzarán en dos tonos de titanio mate, así como en color blanco y en negro mate.

Así lo ha compartido OPPO desde su cuenta oficial en la red social china Weibo, donde ha detallado dará a conocer todas las novedades de la serie Find X9 el próximo jueves 16 de octubre en un evento de presentación que se celebrará en China.

Además, la tecnológica también ha adelantado en un comunicado que su nueva serie Find X9 estará equipada con la potencia del nuevo procesador insignia MediaTek Dimensity 9500 recién presentado, siendo uno de los primeros dispositivos en integrar sus capacidades.

Este chip, desarrollado con la arquitectura All-Big-Core de tercera generación, dispone de un rendimiento y eficiencia mejorados. Esto se debe a que está compuesto por una CPU con un núcleo ultra de 4,21 GHz, tres núcleos premium y cuatro núcleos de alto rendimiento, con lo que alcanza hasta un 32 por ciento más de rendimiento en tareas de un solo núcleo y mejora un 17 por ciento en tareas multinúcleo.

El Dimensity 9500 también está equipado con una GPU Arm G1-Ultra, que ofrece hasta un 33% más de rendimiento gráfico y un 42% más de eficiencia energética, permitiendo experiencias de trazado de rayos al nivel de una consola.

Todas estas capacidades se potencian con el sistema de refrigeración personalizado en la serie OPPO Find X9, que garantiza un juego fluido incluso con configuraciones gráficas exigentes, según ha subrayado la compañía.

Además, el chip Dimensity 9500 también se complementa con el motor Trinity de OPPO, que introduce "el primer Modelo Unificado de Potencia de Cómputo en Android". Esta solución permite una modelización computacional a nivel de sistema para la CPU, GPU y DSU del nuevo procesador de MediaTek, lo que se traduce en una precisión superior al 90 por ciento en la predicción del consumo energético.

De esta manera, OPPO asegura una optimización de la energía en distintos escenarios de uso de la serie Find X9, incluidas las tareas del día a día, el 'gaming' y la fotografía.

Con todo ello, tras su presentación y lanzamiento en China, los integrantes de la nueva serie OPPO Find X9 también se pondrán a disposición de los usuarios a nivel global.