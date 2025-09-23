HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España

HBO Max ha efectuado una nueva subida de precio en las tarifas de los planes de suscripción de la plataforma, que entrarán en vigor a partir del próximo jueves 23 de octubre para todos los usuarios en España y aumentarán la tarifa estándar a los 10,99 euros mensuales o 109 euros anuales.

La compañía anunció una subida de precios para los nuevos usuarios de la plataforma de contenido en 'streaming' en mayo de este año, sin embargo, ahora las tarifas también aumentarán para los usuarios con suscripciones más antiguas.

En este sentido, HBO Max ha detallado que comenzará a aplicar nuevas tarifas para los usuarios en España, aumentando el plan básico con anuncios a 6,99 euros mensuales, el plan estándar a 10,99 euros al mes (frente a los 9,99 euros que costaba anteriormente) y el plan Premium con contenido en 4K a 15,99 euros al mes. El plan anual, por su parte, ha ascendido a 109 euros al año, diez euros más que el precio anterior (99,90 euros anuales).

Así lo ha compartido en un correo electrónico enviado a los usuarios suscritos a la plataforma, donde ha explicado que este aumento en las tarifas se lleva a cabo para "poder seguir invirtiendo en contenido de calidad" y en la experiencia de producto que se esfuerzan por ofrecer a los clientes. Todo ello, motivado por el precio de los costes de adquisiciones, creación de contenido y desarrollo de producto.

Se ha de tener en cuenta que, para aquellos usuarios que dispongan de la tarifa de descuento con una reducción del 50 por ciento, mantendrán dicha rebaja, que se aplicará a las nuevas tarifas anunciadas. Así, con el 50 por ciento aplicado, el plan básico costará 3,49 euros al mes, el plan estándar 5,49 euros mensuales y el plan Premium 7,99 euros al mes.