Oracle dará forma al algoritmo del TikTok estadounidense y será custodio de los datos de sus usuarios

Oracle será la responsable de recrear y mantener la seguridad del algoritmo que dará forma a la nueva versión de TikTok en Estados Unidos como parte del acuerdo para que Bytedance desinvierta de las operaciones de su red social en la primera potencia mundial.

Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes de la Casa Blanca, los nuevos dueños del TikTok americano, un consorcio integrado por Oracle, Andreessen Horowitz o Silver Lake Management, se hará con una licencia de Bytedance para replicar el algoritmo de TikTok y "reentrenarlo" por completo.

Así, Bytedance quedará fuera de las recomendaciones ofrecidas a los usuarios estadounidenses, al tiempo que sus datos serán almacenados en la nube y gestionados por Oracle para imposibilitar cualquier control de la 'app' por parte de entes extranjeros.

"Oracle, el socio de seguridad estadounidense, se encargará del funcionamiento, la recapacitación y la supervisión continua del algoritmo norteamericano para garantizar que el contenido no sea objeto de manipulaciones o vigilancia indebidas", han explicado las fuentes consultadas por 'Bloomberg'.

La semana pasada representantes chinos y de EE.UU. negociaron en Madrid un acuerdo marco que fue debatido posteriormente por el presidente Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. Dicho pacto recibió el beneplático de Pekín en la llamada telefónica que mantuvieron el viernes ambos mandatarios.

Según lo previsto, la participación de ByteDance en TikTok caerá por debajo del 20% para cumplir con una ley estadounidense de 2024 que exigía a la empresa asiática que abandonase la aplicación o se enfrentase a una prohibición total para operar en el país. Una vez cumplidas las condiciones del acuerdo, los usuarios estadounidenses de TikTok migrarán a la nueva plataforma.

