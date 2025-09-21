El hartazgo de Vinícius

Madrid, 21 sep (EFE).- A Vinícius Junior se le comienza a acabar la paciencia. Su situación ha cambiado en el Real Madrid. De intocable a sustituciones permanentes o suplencias. Ante el Espanyol, en su cuarta titularidad, no pudo contener el malestar al ser cambiado de nuevo y ser privado de disputar los 90 minutos del partido. Xabi Alonso apuesta por la meritocracia, por caro que sea el peaje.

"Para la toma de decisiones estoy aquí como entrenador", reflexionó Xabi Alonso tras ver la reacción de Vinícius y de Franco Mastantuono en sus cambios. Hace unos días ya había lanzado un mensaje a navegantes: "Jugará el que lo merezca". Son píldoras de las comparecencias de un técnico que marca el camino a sus jugadores y necesita a todos enchufados.

También sabe, porque lo vivió como futbolista en un vestuario en el que siempre hay estrellas y egos, que un entrenador no trata igual a todos sus jugadores. El rol de Vinícius era otro con Carlo Ancelotti y el cambio ha sido demasiado drástico. La suplencia que le abrió los ojos en el Carlos Tartiere en la segunda jornada de LaLiga. Banquillo en el estreno de la Liga de Campeones el día que todos quieren jugar. Un cambio tras otro cuando inició el partido.

El último, este sábado, provocó que en la pausa de hidratación de la segunda parte del Real Madrid-Espanyol, cuando a 'Vini' se le comunicó que no saltaría ya al césped y su puesto lo ocupaba Rodrygo Goes, no contuviera su sentir. De poco sirvió la palmada de Xabi Alonso, incluso la explicación de su decisión con el brazo por encima del hombro buscando complicidad. Tampoco el apoyo de Thibaut Courtois. El brasileño se marchó enfadado al vestuario, tiró una botella de agua y minutos después volvió al banquillo tras ser aconsejado por un miembro del cuerpo técnico.

"A Vini le ha faltado el gol. En el momento que mejor estaba podía haber esperado un poquito para cambiarle más tarde", reconoció posteriormente Xabi Alonso tras ver la reacción de su jugador. "Estoy contento con el partido de Vini, pero necesito gente de refresco y el calendario es muy exigente", añadió justificando su decisión con argumentos futbolísticos.

Es patente que Vinícius no digiere el cambio de estatus. Ha pasado de acariciar el Balón de Oro hace justo un año, de ganar el 'The Best', a no sentir la importancia que tenía en el Real Madrid. Y, de momento, los resultados avalan la gestión de Xabi Alonso (pleno de triunfos en seis partidos de la temporada), aunque no ha logrado la mejor versión del brasileño y concede mayor importancia a aspectos tácticos que den equilibrio a su equipo.

Ante el Espanyol modificó su sistema para pasar a un 4-4-2, con Gonzalo García como 9 referente y Kylian Mbappé a su espalda. No encontró a su propuesta ningún centro desde los costados cuando pobló el área. Ninguna acción de desborde y balón de remate de 'Vini'. El brasileño firmó una primera parte discreta que cerró dejando solo a Mbappé en una acción rápida en la que pudo regatear en carrera con un auto pase.

Más activo en el segundo acto, sin ser el jugador insistente que acababa marchándose de su defensor una vez tras otra, Vinícius aumentó protagonismo apareciendo en los últimos metros. Un disparo al palo y una parada de Dimitrovic le alejaron del gol. A los 77 minutos, cuando mejor se sentía, llegó el cuarto cambio del curso.

La afición del estadio Santiago Bernabéu está cuidando a su jugador. Ya no existe el rumor ni los silbidos de castigo del año pasado cuando no estaba acertado en alguna acción. El impulso al jugador llega con el apoyo en forma de aplausos mientras se espera una mejora de rendimiento que acabe con la duda de Xabi Alonso.

Rodrygo-Vini, competencia por un puesto

La satisfacción de Xabi Alonso por tener a dos de sus mejores delanteros compitiendo por un puesto en el extremo izquierdo, con el cambio de demarcación de Rodrygo Goes para jugar en su demarcación natural, entra en conflicto con la satisfacción de uno de los dos jugadores cuyos papeles eran distintos en el equipo hace meses.

"Son dos jugadores desequilibrantes tanto cuando empiezan como cuando entran más tarde. El impacto ha sido muy bueno. Es una posición en la que estamos muy bien cubiertos", aseguró Xabi Alonso con una lectura positiva de la situación generada.

La negativa la debe trabajar en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde admitió que la cara de Vinícius el pasado jueves, tras la suplencia en la Liga de Campeones, invitaba a esperar al viernes, cuando ya recuperó la sonrisa para hablar. Lo tendrá que hacer de nuevo para transmitir su idea y lograr que el brasileño recupere su mejor juego. Ahora, tiene competencia. Los minutos tiene que ganárselos con un rendimiento mejor.

Roberto Morales