Agencias

Verstappen arrebata la pole a Sainz en una accidentada clasificación en Bakú

Por Newsroom Infobae

Guardar

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha hecho este sábado con la pole para la carrera del Gran Premio de Azeirbayán, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, después de superar en los últimos segundos al español Carlos Sainz (Williams), que arrancará segundo, todo en una sesión de clasificación con hasta seis banderas rojas y en la que Fernando Alonso (Aston Martin) solo se pudo garantizar salir undécimo, al no pasar a la Q3.

Hasta seis veces se detuvo la acción en Bakú, tres en la Q1, una en la Q2 y otras dos en la Q3, donde el difícil trazado urbano y, sobre todo, el viento, complicaron el trabajo de los pilotos. El líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), fue uno de los siete corredores que acabaron contra el muro, una suerte que también corrieron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el tailandés Alexander Albon (Williams), alemán Nico Hulkenberg (Kick Sauber), el francés Pierre Gasly (Alpine), el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el británico Ollie Bearman (Haas).

Tampoco tuvo excesiva fortuna Fernando Alonso, que se quedó a siete centésimas de avanzar a una Q2 que tampoco se libró de las banderas rojas y donde Sainz se aseguró un increíble segundo puesto de salida en la parrilla del domingo. Con el tiempo casi cumplido, Verstappen apareció como una exhalación para conquistar su sexta pole del curso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La SGAE reúne las películas cómicas más taquilleras del cine nacional en la muestra 'Comedia, que no es poco'

Carteles históricos, objetos icónicos de las películas y material inédito procedente de archivos y colecciones privadas ofrecen un recorrido exclusivo por el humor fílmico español desde los años 30, bajo la curaduría de Arturo González-Campos

La SGAE reúne las películas

Estabilizado el incendio de O Bolo (Ourense), mientras el de Pantón (Lugo) arrasa 2.000 hectáreas

Estabilizado el incendio de O

EEUU afirma que Al Qaeda es "una amenaza persistente" tras sus últimos llamamientos a perpetrar atentados

EEUU afirma que Al Qaeda

Los presos de Gdeim Izik inician una huelga de hambre de 48 horas para denunciar abusos marroquíes

Infobae

Valeria Mazza se moja sobre Anabel Pantoja: "Conquista más con su personalidad que con su baile"

La copresentadora argentina afirma que Anabel sobresalió en el programa gracias a su actitud arrolladora, atribuyendo su éxito en la gala a su carisma y fortaleza, incluso por encima de sus movimientos en la pista de baile

Valeria Mazza se moja sobre