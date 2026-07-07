Cuatro muertos y ocho desaparecidos en el sur de China tras lluvias por el tifón Maysak

(Actualiza EX2002 con nuevos datos de fallecidos, desaparecidos y afectados)

Pekín, 7 jul (EFE).- Cuatro personas murieron y ocho permanecen desaparecidas después de que lluvias torrenciales provocaran inundaciones y la rotura de varios embalses en Nanning, capital de la región meridional china de Guangxi, informaron medios locales.

Según el balance oficial, presentado la mañana de este martes, las fuertes lluvias del tifón Maysak se cobraron la vida de cuatro personas en el municipio de Hengzhou, bajo administración de Nanning, donde además 84.700 personas resultaron afectadas por el desastre, de las cuales 54.468 debían ser evacuadas.

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El embalse Liulan, en el mencionado municipio, sufrió dos brechas principales, con una longitud total de unos 50 metros, por las que comenzó a salir un gran volumen de agua hacia las zonas situadas aguas abajo, según personal de la instalación citado por el medio Yicai, que apuntó que esta permanecía sin electricidad y con cobertura intermitente, lo que dificultaba el contacto con el exterior.

En el condado de Binyang, 8.606 personas se vieron afectadas, de las cuales 8.150 han sido reubicadas de forma urgente.

El tifón que afecta a la región desde el pasado 3 de julio ha dejado lluvias en la provincia de hasta 553,8 milímetros, crecidas de ríos, inundaciones urbanas y cortes de electricidad.

El Centro Hidrológico de Guangxi informó de que hasta las 07:00 de este martes 70 estaciones hidrológicas en 55 ríos de la región seguían por encima del umbral de alerta, con crecidas de hasta 7,46 metros sobre dicho nivel.

Además, el organismo decidió elevar su alerta por inundaciones al nivel rojo, el máximo en la escala china, e instó a las autoridades competentes y a la población de zonas ribereñas a reforzar las medidas de precaución y proceder a evacuaciones oportunas.

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Ante los múltiples desastres que han dejado las inundaciones en varias regiones del país, el presidente chino, Xi Jinping, instó este martes a desplegar todos los esfuerzos posibles en la organización de las labores de rescate de emergencia, socorro, atención a los heridos y reubicación de los afectados.

Maysak, el décimo tifón de la temporada y el primero que tocó tierra este año en China, ya había obligado a suspender vuelos, trenes y ferris en la provincia insular de Hainan y a activar respuestas marítimas en Cantón durante los últimos días.

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Las previsiones meteorológicas apuntan a que su impacto se prolongará hasta el jueves para, seguidamente, dar paso al supertifón Bavi, que llegará a la costa oriental de China y afectará aproximadamente una semana a seis cuencas fluviales del país.

Bavi, uno de los temporales más intensos de lo que va de 2026, tocará tierra con una intensidad alta y cargado de bastante humedad, lo que supondrá un riesgo elevado de desastres.

China afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, con víctimas, evacuaciones y alertas por desastres geológicos, a las que se suma ahora la fase activa de tifones en sus mares próximos. EFE

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