Ucrania lanza más de 430 drones contra Moscú, según el alcalde de la capital rusa

Moscú, 7 jul (EFE).- Ucrania lanzó durante la pasada noche más de 430 drones contra Moscú, la mayoría de los cuales fue neutralizado por el camino y casi 40, en las cercanías de la ciudad, según informó hoy el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

"Desde la noche hasta las 06:00 (03:00 GMT) en dirección de la región de Moscú fueron lanzados más de 430 drones. La mayoría fue neutralizada por las defensas antiaéreas por el camino. 36 drones enemigos fueron aniquilados cerca de Moscú", escribió en Telegram.

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Tras este mensaje anunció el derribo de otros tres drones, lo que eleva la cifra a 39.

Los cuatro aeropuertos internacionales de Moscú se vieron obligados a detener temporalmente sus operaciones debido al peligro aéreo.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en total las defensas antiaéreas "interceptaron y neutralizaron" 452 drones ucranianos de ala fila.

La víspera, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que la guerra con Rusia se decidirá mediante "una batalla en el cielo", en alusión a sus ataques de drones, al señalar que esto detendrá al presidente ruso, Vladímir Putin.

"Cuando no sean cien, sino mil drones los que vuelen hacia Moscú, lo entenderá. Cuando comience a sentirlo personalmente, cuando empiece a verlo con sus propios ojos… sus asesores le instarán a refugiarse en algún lugar más allá de los Urales. Cuanto más se aleje Putin de Moscú, más cerca estará el fin de la guerra", dijo, horas después de que Rusia lanzase un masivo ataque contra Kiev.EFE

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