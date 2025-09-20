Tecnifuego pide mantener la "máxima precaución" con los incendios: "No podemos bajar la guardia"

La Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, Tecnifuego, ha incidido en que "las condiciones meteorológicas actuales, con calor y sequía acumulada, hacen imprescindible mantener la máxima precaución" con respecto a los incendios. En este sentido, ha recordado que el dispositivo estatal contra incendios forestales permanecerá operativo hasta el 31 de octubre.

En especial, ha lamentado la muerte de un hombre en Villarejo de Órbigo (León) y las graves lesiones sufridas por cinco brigadistas en Barreiros (Lugo) en los últimos días y ha advertido de la necesidad de mantener la "prioridad absoluta" en la seguridad de brigadistas y equipos de extinción y de reforzar la protección de infraestructuras críticas y de la población vulnerable, como residencias de ancianos, hospitales o núcleos rurales en interfaz urbano-agrícola.

Asimismo, ha llamado a reforzar la cultura de autoprotección en municipios y comunidades rurales, revisar los planes de emergencia en centros sensibles y garantizar que brigadistas y voluntarios cuentan con protocolos de seguridad adecuados. "Existe un riesgo añadido de relajación social, al extenderse la percepción de que el final del verano implica también el final del peligro, cuando en realidad la campaña oficial se mantiene activa hasta finales de octubre", ha recalcado.