La Casa de la Cultura acoge el domingo 'A witch story', documental sobre mujeres perseguidas por brujería

Por Newsroom Infobae

La Casa de la Cultura de Soto del Real acoge este domingo la proyección del documental 'A witch story', una investigación que a partir de las famosas brujas de Salem, en Estados Unidos, aborda la violencia contra las mujeres, y al que seguirá un coloquio sobre el mismo.

La Comisión Feminista de la Asociación Cultural Chozas de la Sierra, en colaboración con el Ayuntamiento de Soto del Real, ha organizado esta jornada dentro de la campaña 'Memoria de las mujeres perseguidas por la brujería'.

Se trata de un acto libre y gratuito que se desarrollará a partir de las 18.00 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura. Arrancará con la proyección de este largometraje documental de la cineasta Yolanda Pividal.

Su trabajo aborda la memoria y la necesidad de desvelar las verdaderas motivaciones sociales y políticas de la Gran Caza de Brujas de Europa y América, para comprender la violencia ejercida contra las mujeres en la actualidad. Tras la proyección, tendrá lugar un coloquio.

Como actividad paralela, la Comisión Feminista Chozas de la Sierra ha organizado para el sábado 18 de octubre un recorrido por 'El Madrid de las Brujas', que repasará la historia de algunas de las mujeres acusadas de brujería en la capital.

El recorrido comenzará a las 9.30 horas en Soto del Real y a las 11.00 horas en Madrid, y para participar es obligatoria la inscripción gratuita en el mail comisionfeminista@chozasdelasierra.org.

EuropaPress

