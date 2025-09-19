Unión Brasil da 24 horas a sus cargos para salir del Gobierno por un reportaje que liga a su líder con el crimen

El partido político Unión Brasil (UB) ha dado este jueves 24 horas a sus cargos en el Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que lo abandonen, a raíz de un reportaje realizado, entre otros, por un periodista de la televisión pública brasileña que incluye acusaciones al presidente del partido, Antônio de Rueda, de ser dueño de aviones operados por el Primer Comando de la Capital (PCC), el mayor grupo criminal del país.

La orden adoptada por la cúpula del partido se aplicará así a aquellos miembros que ostenten "cargos públicos de libre designación en la Administración Pública Federal, directa o indirecta, bajo pena de incurrir en un acto de deslealtad partidista", según recoge un comunicado difundido en su página web, en una medida que afecta, destacadamente, al ministro de Turismo, Celso Sabino.

En la misma nota, ha justificado su decisión en respuesta a unas informaciones que ha calificado de "infundadas, prematuras y superficiales (y) que intentan socavar el honor y la imagen" de su líder, al que han mostrado su "total solidaridad".

En esta línea, UB ha denunciado que "la estructura estatal se está utilizando con fines políticos para manchar la imagen de nuestro máximo líder y, en consecuencia, debilitar la posición de un partido que ha adoptado una postura contraria a la actual administración".

La formación ha considerado "profundamente sorprendente" que el reportaje --elaborado por cinco periodistas entre ellos el presentador de la cadena estatal Leonardo Demori-- haya sido difundido "tan solo unos días después" de que, junto a Progresistas, instara a sus miembros a dejar sus puestos en el Ejecutivo de Lula a finales del mismo mes.

El mencionado reportaje, publicado este mismo jueves por el Instituto Conhecimento Liberta (ICL) y por el portal de noticias UOL, recoge el testimonio de un piloto a la Policía Federal donde afirma que el presidente de Unión Brasil es el dueño de al menos cuatro aviones operados por una empresa aeronáutica ligada a 'Beto Louco' y 'Primo', investigados por un presunto blanqueo de capitales para el grupo criminal PCC.

Entrevistado por ICL Noticias, el piloto Mauro Caputti Mattosinho ha alegado que Rueda fue citado por su exjefe en la empresa Taxi Aéreo Piracicaba (TAP) como líder de un grupo que "tenía mucho dinero que debía gastarse" en la compra de aeronaves valoradas en millones de dólares. Además, según Mattosinho, volaba frecuentemente con los investigados, incluso a Brasilia.

"Había un clima de auge en la empresa. Y esto se justificaba por ser un grupo muy fuerte, liderado por Rueda, que tenía mucho dinero para invertir. Así, se financió la adquisición de varias aeronaves", ha subrayado el piloto en la entrevista.