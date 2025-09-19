Agencias

Unión Brasil da 24 horas a sus cargos para salir del Gobierno por un reportaje que liga a su líder con el crimen

Por Newsroom Infobae

Guardar

El partido político Unión Brasil (UB) ha dado este jueves 24 horas a sus cargos en el Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que lo abandonen, a raíz de un reportaje realizado, entre otros, por un periodista de la televisión pública brasileña que incluye acusaciones al presidente del partido, Antônio de Rueda, de ser dueño de aviones operados por el Primer Comando de la Capital (PCC), el mayor grupo criminal del país.

La orden adoptada por la cúpula del partido se aplicará así a aquellos miembros que ostenten "cargos públicos de libre designación en la Administración Pública Federal, directa o indirecta, bajo pena de incurrir en un acto de deslealtad partidista", según recoge un comunicado difundido en su página web, en una medida que afecta, destacadamente, al ministro de Turismo, Celso Sabino.

En la misma nota, ha justificado su decisión en respuesta a unas informaciones que ha calificado de "infundadas, prematuras y superficiales (y) que intentan socavar el honor y la imagen" de su líder, al que han mostrado su "total solidaridad".

En esta línea, UB ha denunciado que "la estructura estatal se está utilizando con fines políticos para manchar la imagen de nuestro máximo líder y, en consecuencia, debilitar la posición de un partido que ha adoptado una postura contraria a la actual administración".

La formación ha considerado "profundamente sorprendente" que el reportaje --elaborado por cinco periodistas entre ellos el presentador de la cadena estatal Leonardo Demori-- haya sido difundido "tan solo unos días después" de que, junto a Progresistas, instara a sus miembros a dejar sus puestos en el Ejecutivo de Lula a finales del mismo mes.

El mencionado reportaje, publicado este mismo jueves por el Instituto Conhecimento Liberta (ICL) y por el portal de noticias UOL, recoge el testimonio de un piloto a la Policía Federal donde afirma que el presidente de Unión Brasil es el dueño de al menos cuatro aviones operados por una empresa aeronáutica ligada a 'Beto Louco' y 'Primo', investigados por un presunto blanqueo de capitales para el grupo criminal PCC.

Entrevistado por ICL Noticias, el piloto Mauro Caputti Mattosinho ha alegado que Rueda fue citado por su exjefe en la empresa Taxi Aéreo Piracicaba (TAP) como líder de un grupo que "tenía mucho dinero que debía gastarse" en la compra de aeronaves valoradas en millones de dólares. Además, según Mattosinho, volaba frecuentemente con los investigados, incluso a Brasilia.

"Había un clima de auge en la empresa. Y esto se justificaba por ser un grupo muy fuerte, liderado por Rueda, que tenía mucho dinero para invertir. Así, se financió la adquisición de varias aeronaves", ha subrayado el piloto en la entrevista.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo inician en Doha conversaciones de paz

El Gobierno de Colombia y

Maduro acusa a EEUU de someter a Venezuela a una "guerra multiforme" y violar el Derecho Internacional

Washington intensifica las acciones en el Caribe, mientras Caracas denuncia operaciones hostiles y señala intereses extranjeros por recursos estratégicos, en medio de crecientes tensiones por recientes ataques navales y la controversia sobre la legitimidad de estos operativos militares

Maduro acusa a EEUU de

El Senado colombiano aprueba la declaración del Cártel de los Soles como "organización terrorista"

Con 33 votos a favor y 20 en contra, la cámara alta colombiana respalda la medida siguiendo decisiones adoptadas por Estados Unidos, Argentina y varios países latinoamericanos, apuntando a una mayor cooperación internacional contra redes delictivas violentas en la región

El Senado colombiano aprueba la

El 68% de las muertes por calor extremo en Europa son atribuibles al cambio climático, según un estudio

Más de 24.000 personas perdieron la vida en ciudades europeas durante el último verano debido al aumento de temperaturas, advierten científicos, quienes resaltan que la población mayor y los habitantes urbanos son los más expuestos a este creciente riesgo ambiental

El 68% de las muertes

Once de los 14 deportados a Ghana desde EEUU la semana pasada denuncian su detención en una prisión militar

Once de los 14 deportados