Polonia denuncia que dos aviones de combate rusos han sobrevolado una plataforma petrolífera en el Báltico

Por Newsroom Infobae

La Guardia Fronteriza de Polonia ha denunciado este viernes que dos aviones de combate rusos han sobrevolado "a baja altura" la plataforma petrolífera Petrobaltic, ubicada en el mar Báltico, pocas horas después de que Estonia haya advertido de la incursión de cazas procedentes de Moscú en su espacio aéreo.

"Los servicios de seguridad polacos supervisan constantemente la situación en la infraestructura marítima crítica, incluso más allá de las aguas territoriales polacas", ha dicho en redes sociales la unidad marítima de la Guardia Fronteriza.

Varsovia ha informado además de que los dos aviones rusos han violado "la zona de seguridad de la plataforma". "Se ha notificado a las Fuerzas Armadas polacas y a otros servicios", ha agregado, sin dar más detalles al respecto del incidente.

Esto se produce después de que tres cazas MIG-31 rusos hayan violado el espacio aéreo de Estonia en un incidente calificado de "inaceptable" a juicio del Gobierno estonio y que ha obligado a desplegar varios aviones italianos integrados en la misión de la OTAN de vigilancia sobre el mar Báltico.

EuropaPress

