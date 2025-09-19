Norma Duval defiende públicamente a Mar Flores tras las críticas

Durante su aparición en los Premios Escaparate, Norma Duval expresó su aprecio también por Nuria González, a quien calificó como una persona muy querida para ella desde hace años a pesar de la notoria enemistad pública entre González y Mar Flores, la modelo que recientemente ha sido objeto de controversia por las memorias que publica. La intervención de Duval sirvió para poner en relieve no solo su apoyo a Flores, sino también su deseo de evitar tomar partido en disputas personales en el contexto mediático. Así introdujo el respaldo explícito a Mar Flores frente a los cuestionamientos sobre la veracidad de sus memorias y la legitimidad de relatar su propia versión de los hechos, asunto que ha generado debate en las semanas recientes.

Según consignó el medio, Norma Duval defendió a Mar Flores en un evento público, ante los comentarios críticos que figuras conocidas han hecho sobre el contenido de la autobiografía de Flores. De acuerdo con el relato, Duval, al ser consultada sobre el libro y las opiniones adversas, mencionó que mantiene una relación cordial con Mar Flores y que le tiene mucho aprecio. "Todo el mundo tiene derecho a hacer sus memorias", afirmó la vedette, manifestando una posición de respeto hacia la libertad individual de narrar experiencias personales.

El medio explicó que Duval, al tocar el tema de las críticas y el escrutinio que muchos enfrentan al publicar sus memorias, aludió a su propia trayectoria profesional y a los desafíos a los que se vio expuesta en otras etapas de su vida mediática. A juicio de Duval, el paso del tiempo es clave para situar a cada persona y examinar la verdad de lo que ha vivido y relatado: "El tiempo pone a cada uno en su lugar y solo el tiempo demuestra". Con este comentario, sugirió que los relatos personales adquieren perspectiva con el transcurso de los años, restando peso a los juicios inmediatos que puedan surgir tras la publicación de un libro de memorias.

Tal como publicó el medio, Norma Duval reiteró su admiración por Mar Flores, calificándola como "una gran mujer" y subrayando que está en todo su derecho de narrar su verdad y compartir los episodios de su vida que considere relevantes. El respaldo de Duval se presenta en un momento en el que la figura de Mar Flores suscita opiniones divididas: mientras algunos cuestionan la autenticidad de su relato, otros respaldan su derecho a expresarse mediante una autobiografía que recoge vivencias personales y acontecimientos de relevancia pública.

En el marco de estos apoyos y comentarios cruzados, la intervención de Norma Duval no se limitó exclusivamente a Mar Flores. El medio detalló que, tras ser consultada por Nuria González, quien mantiene una conocida rivalidad con la modelo, Duval prefirió expresar afecto también hacia ella y recordar la larga relación de amistad que las une desde la juventud, destacando que “la quiero mucho, la conozco desde que era muy jovencita y, bueno... la vida da muchas vueltas”. Esta declaración mantuvo el tono conciliador adoptado por la vedette en relación a las controversias públicas del sector.

La conversación retomó el tema de las memorias, y Duval fue preguntada sobre la posibilidad de publicar su propia autobiografía. Según reportó el medio, Norma Duval reconoció que en su momento trabajó en un proyecto autobiográfico que considera valioso, aunque ha decidido no publicarlo, por el momento, y lo mantuvo en “interrogante”.

Las recientes manifestaciones de Duval ocurren en un contexto en el que diversas figuras del espectáculo y los medios opinan respecto a la conveniencia, las motivaciones y la autenticidad de las memorias personales de figuras públicas. Según el medio, Flores ha enfrentado críticas de quienes piensan que su relato no responde a los hechos o reinterpreta situaciones conocidas, mientras que voces como la de Duval se suman en defensa de la libre expresión individual y del derecho a preservar la propia versión de la historia. Así se amplía el debate sobre la capacidad de las personalidades públicas para gestionar sus relatos, responder a la opinión pública y establecer una narrativa personal a través de libros autobiográficos.

El medio especificó que, mientras la polémica acerca de las memorias de Mar Flores sigue en el centro de la atención mediática, los gestos de apoyo como el manifestado por Norma Duval ofrecen una visión diferente respecto a la libertad de expresión, los límites del relato personal y el impacto del tiempo en la percepción de los hechos relatados por las figuras del espectáculo.