El INE revisa al alza el crecimiento económico de 2024, hasta el 3,5%, y rebaja el de 2023 al 2,5%

El balance definitivo del crecimiento económico español en 2022, que ahora se sitúa en un 6,4%, ha quedado cerrado tras la revisión ordinaria de las cuentas nacionales, convirtiendo este dato en el reflejo final para ese año. A partir de esta información depurada, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha actualizado sus perspectivas sobre la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en el periodo abarcado entre 2022 y 2024, con cambios significativos respecto a las estimaciones realizadas previamente.

Según detalló el INE, la proyección de crecimiento para 2024 se ha incrementado en tres décimas, alcanzando el 3,5%. Al mismo tiempo, se ajustó a la baja la cifra correspondiente a 2023, que pasa a estimarse en un 2,5%, dos décimas menos frente a los cálculos previos. Estas correcciones forman parte de la revisión periódica de las cuentas nacionales, donde el organismo incorpora información más precisa a medida que avanzan los ejercicios, estableciendo mayores grados de fiabilidad en los resultados conforme la información definitiva va siendo consolidada.

Tal como publicó el INE, la revisión incluye el uso de fuentes más detalladas para 2022, ya que ese año cuenta con datos definitivos, mientras que 2023 dispone de cifras provisionales y 2024 de estimaciones avanzadas. Este proceso está coordinado con entidades como el Banco de España, que aporta información sobre las cuentas financieras, la Balanza de Pagos y la posición de inversión internacional, así como con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), responsable de las cuentas de las Administraciones Públicas.

La actualización de cifras implica un impacto directo en la estimación anual del PIB español a precios corrientes para el presente año, que ahora se sitúa en 1.594.330 millones de euros. Este importe representa un 0,2% más que el nivel inicialmente calculado por el organismo estadístico, lo que refleja el efecto de la revisión sobre el valor global de la economía nacional.

El INE lleva a cabo estas revisiones periódicas de las cuentas nacionales como parte de sus obligaciones para mantener actualizados los indicadores macroeconómicos más relevantes. El ajuste de cifras obedece a la disponibilidad de información más exhaustiva en distintas ramas de actividad, la integración de nuevos datos administrativos y la coordinación con otras instituciones nacionales responsables de estadísticas clave.

En el caso específico de 2022, la revisión dos décimas al alza hasta el 6,4% implica la consolidación de ese resultado como definitivo para el ciclo analizado. En cambio, las estimaciones para 2023 y 2024 seguirán sujetas a ajustes posteriores, a medida que se obtenga información adicional y se cierren los balances económicos correspondientes.

Entre los elementos que determinaron la necesidad de ajuste en las cifras publicadas por el INE destacan las revisiones sectoriales y la actualización de estadísticas provenientes de organismos colaboradores. En particular, la coordinación técnica con el Banco de España y la IGAE resulta fundamental en la incorporación de datos frescos sobre el desempeño financiero del país y la gestión pública, factores que afectan el cálculo del PIB en sus diferentes componentes.

La revisión ordinaria tiene lugar todos los años conforme a la normativa y los criterios internacionales que rigen la elaboración de estadísticas económicas. El INE recoge tanto datos de producción como del gasto y la renta, evaluando la congruencia entre las distintas fuentes estadísticamente relevantes y reajustando los resultados cuando surgen discrepancias importantes o se verifica una mejora en la calidad de los registros disponibles.

El resultado de estas operaciones no solo representa una actualización de las principales magnitudes económicas, sino que también guía a organismos nacionales e internacionales, empresas y analistas en la toma de decisiones y la elaboración de previsiones sobre la economía española. El INE, en su comunicado, enfatizó la naturaleza rutinaria de la revisión y los mecanismos de colaboración interinstitucional que la respaldan.

El medio INE consignó que estos cambios suponen la adopción de una base estadística más sólida y la aplicación de los estándares metodológicos requeridos para la comparabilidad internacional. Además, las modificaciones en los datos de crecimiento económico repercuten en otros indicadores macroeconómicos y fiscales, lo que puede tener implicaciones en la valoración de la situación económica por parte de organismos externos y de los mercados.

De acuerdo con la información publicada, la actualización en el crecimiento esperado para 2024 y la corrección sobre los años previos ofrecen una imagen más ajustada de la dinámica reciente de la economía española. Con la revisión al alza de la estimación de 2024 hasta el 3,5%, el INE responde a la introducción de datos más exactos y consolida el papel de la estadística oficial en la supervisión y monitoreo del pulso económico nacional.